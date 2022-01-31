Майбутній голова Мюнхенської конференції розкритикував позицію німецького уряду щодо постачання зброї Україні

Про це Гойсген заявив в інтерв'ю газетам Rheinische Post та General-Anzeiger, повідомляє DW.



За його словами, уряд Німеччини хоче уникнути складнощів та застосовує подвійні стандарти, відмовляючись від постачання зброї Києву.



З одного боку, Берлін через своє історичне минуле дуже неохоче постачає зброю до зон конфлікту. Але з іншого боку, експортує до Ізраїлю нові підводні човни, знову ж таки, з посиланням на власну історію.



"Зараз справедливо питають, чи не повинна Німеччина з тієї ж причини постачати зброю й Україні", - зазначив він. Гойсген нагадав про масові розстріли більш ніж 30 тис. українських євреїв у Бабиному Яру під час нацистської окупації.



Крістоф Гойсген також підкреслив, що якщо Росія вдасться до нової агресії, газопровід "Північний потік-2" потрібно буде призупинити.



"Якщо російські війська вторгнуться до України, не можна, щоб ПП2 працював, немов нічого не трапилось", - наголосив ексрадник Меркель.



Він підкреслив, що у нинішній ситуації НАТО і ЄС важливо демонструвати єдність, адже Путін завжди намагався посіяти роз'єднаність серед західних країн.



Як повідомлялося раніше, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина не постачатиме Україні зброю, а російську агресію спробує зупинити дипломатичним шляхом.

Естонія надіслала Німеччині запит, щоб отримати дозвіл на передачу зброї до України. Постачання озброєння також повинно бути скоординоване з Фінляндією. Проте Німеччина заборонила Естонії передати 122-міліметрові гаубиці до України.

26 січня Міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт заявила, що Німеччина доставить Україні 5 тис. військових шоломів.

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас закликала Берлін прислухатися до українців та надати Києву зброю на тлі ризику вторгнення РФ в Україну.