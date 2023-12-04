Напевно, варто було б відразу хлопцям і дівчатам зі списку своєї партії Слуга народу вказати не провокувати людей, припинити писати брехню і кидатися інформаційними гі*няшками. Причому, дівчина там хоч під своїм прізвищем писульки пише, а не ховається за анонімні ТГ-канали).

Отже, про справи. Ми цього тижня плануємо зініціювати важливі речі і, як завжди, завезти чергову допомогу для фронту. Ще буде Миколай, будуть діти воїнів… Справ багато.

І багатьом владним структурам варто також думати більше про справи, ніж накачувати всіх і першу особу чутками про "майдан-3".

По-перше, до Майданів в Україні завжди спричиняє влада, коли відривається від землі й переміщується в паралельну зручну для себе реальність.

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По-друге, для майданівців завжди головне — українська державність. І сьогодні в неї вистачає загроз. Все решта може бути лише поганою імітацією, яку українське суспільство не сприйме.

Це добре знають ті, хто на Майданах бував…

Дуже добре для країни було б, якби у всіх гарні слова і промови не розходилися зі справами. Тоді навіть "боїв в соцмережах" стало б значно менше.

Бо с*ач завжди спричиняється діями, і звісно, переважно діями влади, які не сприймає суспільство або його частина. Оце кажу вам як ледь не "головний організатор інформатак на президента" за версією ваших потішних ТГ-каналів).

Джерело

Про автора. Вікторія Сюмар, журналістка, медіаекспертка.

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