Майдани в Україні завжди спричиняє влада
Президент дуже правильно сказав, що битва за Україну виграється не в соцмережах, а справами
Напевно, варто було б відразу хлопцям і дівчатам зі списку своєї партії Слуга народу вказати не провокувати людей, припинити писати брехню і кидатися інформаційними гі*няшками. Причому, дівчина там хоч під своїм прізвищем писульки пише, а не ховається за анонімні ТГ-канали).
Отже, про справи. Ми цього тижня плануємо зініціювати важливі речі і, як завжди, завезти чергову допомогу для фронту. Ще буде Миколай, будуть діти воїнів… Справ багато.
І багатьом владним структурам варто також думати більше про справи, ніж накачувати всіх і першу особу чутками про "майдан-3".
По-перше, до Майданів в Україні завжди спричиняє влада, коли відривається від землі й переміщується в паралельну зручну для себе реальність.
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По-друге, для майданівців завжди головне — українська державність. І сьогодні в неї вистачає загроз. Все решта може бути лише поганою імітацією, яку українське суспільство не сприйме.
Це добре знають ті, хто на Майданах бував…
Дуже добре для країни було б, якби у всіх гарні слова і промови не розходилися зі справами. Тоді навіть "боїв в соцмережах" стало б значно менше.
Бо с*ач завжди спричиняється діями, і звісно, переважно діями влади, які не сприймає суспільство або його частина. Оце кажу вам як ледь не "головний організатор інформатак на президента" за версією ваших потішних ТГ-каналів).
Про автора. Вікторія Сюмар, журналістка, медіаекспертка.
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