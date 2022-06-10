Метою деолігархізації була боротьба за контроль над ЗМІ, - медіаменеджер Мустафін
Медіаменеджер Олексій Мустафін заявив, що справжньою метою закону про деолігархізацію було встановлення контролю над українськими засобами масової інформації
Про це він сказав в ефірі Київ FM, передає Детектор медіа.
"Коли приймався цей закон про деолігархізацію, дехто казав, що це закон не проти олігархів, а про те, щоб відняти в олігархів телеканали. Минає пів року, й людина, яка відповідає за боротьбу з корупцією і зокрема з олігархічною системою, каже: так канали ж відняли. Мабуть, цей закон справді був для того, щоб забрати в олігархів інструменти впливу. Це була боротьба не проти олігархів, а за контроль над засобами масової інформації. І вона завершилась перемогою влади", - зауважив Мустафін.
Медіаменеджер наголосив, що, на його думку, після об’єднання комерційних телеканалів у спільний марафон "Єдині новини" вони втратили ознаки самостійних медіа.
"Керують порядком денним цього марафону люди, уповноважені з вулиці Банкової. Тобто влада взяла під контроль медіапростір. Формально канал може належати Коломойському, Ахметову, Фірташу, хоч Медведчуку. Питання в тому, хто визначає контент цих телеканалів. Зараз цей контент визначає влада", - пояснив він.
Закон про олігархів
5 листопада 2021 року президент України Володимир Зеленський підписав закон №1780-IX (про олігархів). Закон встановлює чіткі критерії для визначення олігархів і вимоги до прозорості контактів посадовців з олігархами. В Офісі президента наголошують, що олігарх - особа, яка підпадає щонайменше під три такі критерії:
- бере участь у політичному житті;
- має значний вплив на засоби масової інформації;
- є кінцевим бенефіціарним власником суб’єкта господарювання, який після дня введення в дію цього закону є суб’єктом природних монополій або займає монопольне (домінуюче) становище на ринку відповідно до Закону України «Про захист економічної конкуренції» та протягом одного року поспіль підтримує або посилює таке становище;
- підтверджена вартість активів особи та суб’єктів господарювання, бенефіціаром яких вона є, перевищує 1 мільйон прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.
Усі посадовці, чиї рішення впливають на долю суспільства, муситимуть подавати декларації про свої зв'язки з олігархами.
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