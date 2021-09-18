"Ми дуже схожі". У Арестовича з'явився ще один варіант перейменування України
Радник глави Офісу президента України Олексій Арестович запропонував чергову назву, яку можна було б використовувати після перейменування України
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Сполучені Землі України можна було б назвати. Там широкий насправді простір. Ми дуже в цьому сенсі схожі на Австрію і Німеччину. Вони міряють землями. У нас теж треба землями міряти", - сказав чиновник в інтерв'ю для Politeka.
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Арестович також зазначив, що після його минулого пропозиції щодо перейменування України на "Русь-Україну" до нього щодня підходять на вулиці люди, які дякують йому за ініціативу.
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Довідка
Раніше Арестович був актором. Потім вивчав психологію та політологію.
Після президентських виборів 2019 року зробив собі ім'я як телевізійний коментатор, постійно виступав з критикою діяльності Зеленського. Одначе, це не завадило йому стати речником Мінської ТКГ, а потім і радником Андрія Єрмака.
- Нагадаємо, опозиція, громадськість та інтелігенція зустріли з осудом ідеї команди Володимира Зеленського як щодо впровадження латиниці, так і щодо "Русі-України". Подібні заяви є провокативними, такими що сіють розбрат всередині суспільства й підігрують агресору, вважають вони.
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