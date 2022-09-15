Ми переходимо до іншого періоду війни, у якому російська армія намагається будувати оборону, - Згурець
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що на Запорізькому напрямку окупанти починають утеплення оборонних споруд, відповідно, вони надовго збираються там окопатися
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Противником у панічному порядку залишена колосальна кількість техніки, що говорить про відсутність підготовки ворога до оборони або взагалі невміння вести оборонні дії, сподіваючись тільки на наступи та на свою артилерію з тактикою вогневого валу. Але реалії стають іншими, тому зараз ми виходимо на інший період війни, коли російська армія намагається будувати оборону", - зазначив військовий експерт.
Сергій Згурець зауважив: щодо оборони противника у Харківській області, то ми вже бачимо, що будувати оборону у районі річки Оскіл вони не зможуть.
"Зараз ворог намагається укріпитися у зоні Запорізької області, а частину підрозділів перекидати на Донецький напрямок, де буде, на мою думку, новий етап бойових дій. Лише на Запорізькому напрямку починається утеплення оборонних споруд окупантів, туди ж їм підтягують теплий одяг, відповідно, там вони збираються окопатися надовго. Але тут вже питання у наших підходах та способах викурювання ворога звідти за рахунок насамперед артсистем, яких ми більше будемо отримувати, виходячи з заявленої американської військової допомоги", - прокоментував Згурець.
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