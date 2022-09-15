Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Противником у панічному порядку залишена колосальна кількість техніки, що говорить про відсутність підготовки ворога до оборони або взагалі невміння вести оборонні дії, сподіваючись тільки на наступи та на свою артилерію з тактикою вогневого валу. Але реалії стають іншими, тому зараз ми виходимо на інший період війни, коли російська армія намагається будувати оборону", - зазначив військовий експерт.



Сергій Згурець зауважив: щодо оборони противника у Харківській області, то ми вже бачимо, що будувати оборону у районі річки Оскіл вони не зможуть.



"Зараз ворог намагається укріпитися у зоні Запорізької області, а частину підрозділів перекидати на Донецький напрямок, де буде, на мою думку, новий етап бойових дій. Лише на Запорізькому напрямку починається утеплення оборонних споруд окупантів, туди ж їм підтягують теплий одяг, відповідно, там вони збираються окопатися надовго. Але тут вже питання у наших підходах та способах викурювання ворога звідти за рахунок насамперед артсистем, яких ми більше будемо отримувати, виходячи з заявленої американської військової допомоги", - прокоментував Згурець.

15 вресня Генштаб ЗСУ повідомив, що війська РФ намагаються укріпити першу лінію оборони у Запорізькій області

Також Сергій Лишенко, депутат Запорізької облради, зазначив, що окупанти роблять внутрішні перекидання своїх сил та створюють додаткові рубежі оборони на території області