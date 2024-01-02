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Міккі Маус стане героєм фільму жахів після втрати Disney прав на персонажа

2 січня, 2024 вiвторок
17:46
Культура На фото: Міккі Маус стане героєм фільму жахів

Виробники інді-хоррорів анонсували фільм жахів про Міккі Мауса після того, як зображення ранніх версій Міккі та Мінні Маусів 1928 року стали суспільним надбанням

Про це пише Variety.

Режисер інді-хорорів Стівен Ламорт збирається зняти комедійний фільм жахів за мотивами дебютного мультфільму про Міккі Мауса "Пароплав Віллі". Головним героєм стане мультиплікаційний персонаж з короткометражного німого мультику 1928 року "Пароплав Віллі", який став надбанням громадськості 1 січня 2024 року після того, як Disney втратив авторські права.

У майбутньому фільмі миша-садист мучитиме групу пасажирів порома, які нічого не підозрюють. Виробництво планується розпочати навесні.

"Пароплав Віллі" приносив радість поколінням, але під цим життєрадісним зовнішнім виглядом криється потенціал для чистого безпідставного терору. Це проєкт, про який я мріяв, і я не можу дочекатися, щоб розкрити цей спотворений погляд на цього улюбленого персонажа світові", - заявив Ламорт у пресрелізі.

Раніше Ламорт став режисером стрічки The Mean One, яка є хоррор-пародією на Грінча.

"Це все походить від нашої любові до цих персонажів. Кінорежисери — ми всі діти в пісочниці. Ми любимо брати їх і грати з ними різними способами. Це не бажання зруйнувати цих персонажів або швидко заробити гроші, а бажання любити їх, шанувати їх і показати їх у новому світлі", - пояснив він.

У січні 2023 року вийшов фільм "Вінні-Пух: Кров і мед" у жанрі слешера режисера Ріса Фрейк-Вотерфілда. Стрічка є вільною хоррор-адаптацією творів Алана Мілна про Вінні-Пуха.

1 січня 2024 року закінчився термін дії авторських прав Disney, і зображення персонажів 1928 року тепер доступні для громадськості в США. Це означає, що будь-хто тепер може переробляти та використовувати найраніші версії Міккі та Мінні без дозволу чи оплати.

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