Про це розповіла депутатка Миколаївської обласної ради Вікторія Москаленко в етері Еспресо.

"На сьогоднішній день проблема (з водою, - ред.) стає дуже гострою, тому що на Миколаївщині платники ввійшли до списку найбільших боржників: 240 млн грн люди винні за тариф. Ми вивчаємо, чи можна переглянути тариф, щоб він був справедливий", - наголосила вона.

Депутатка пояснила, що понад рік Миколаївщина не отримує питної води з Дніпра через пошкодження труб, а люди не можуть платити за технічну воду, як за питну.

"Я вважаю, витрати Миколаївводоканалу можна було б частково компенсувати за рахунок бюджету. Є ПДФО, яке дуже потужне за рахунок наших воїнів, тому гроші в бюджетах. Просто треба раціонально їх використовувати", - зауважила Вікторія Москаленко.