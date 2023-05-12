Миколаївщина у списку лідерів-боржників з оплати тарифів: люди не хочуть платити за технічну воду, як за питну, - депутатка облради
На Миколаївщині люди не бажають платити за технічну воду, як за питну, тому водоканал нарахував їм 240 млн грн боргу
Про це розповіла депутатка Миколаївської обласної ради Вікторія Москаленко в етері Еспресо.
"На сьогоднішній день проблема (з водою, - ред.) стає дуже гострою, тому що на Миколаївщині платники ввійшли до списку найбільших боржників: 240 млн грн люди винні за тариф. Ми вивчаємо, чи можна переглянути тариф, щоб він був справедливий", - наголосила вона.
Депутатка пояснила, що понад рік Миколаївщина не отримує питної води з Дніпра через пошкодження труб, а люди не можуть платити за технічну воду, як за питну.
"Я вважаю, витрати Миколаївводоканалу можна було б частково компенсувати за рахунок бюджету. Є ПДФО, яке дуже потужне за рахунок наших воїнів, тому гроші в бюджетах. Просто треба раціонально їх використовувати", - зауважила Вікторія Москаленко.
- У грудні стало відомо про намір Латвії виділити 200 тис. євро на відновлення водопостачання у Миколаєві.
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