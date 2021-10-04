Мілевський зізнався, яким буде його прощальний матч у честь завершення кар'єри

Про це повідомляє "Великий футбол".



За словами Мілевського, у матчі візьмуть участь футболісти різних поколінь та з різних країн. Дата і місце проведення - ще не відомі.



"Команда Алієва проти команди Мілевського. Це будуть футболісти різних поколінь, різних країн", - заявив Мілевський.



Останнім клубом 36-річного Артема Мілевського був "Минай". Після завершення минулого сезону він став вільним агентом, але так і не зміг знайти нову команду.



Мілевський у 2000 році змінив білоруське громадянство на українське. З 2002 до 2013 року виступав за київське "Динамо". Також грав за хорватські "Хайдук" і "Спліт", російський "Тосно", румунську "Конкордію", угорську "Кішварду", турецький "Газіантепспор" та білоруське "Динамо" з Бреста.



За збірну України зіграв 50 матчів та забив 8 голів.

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