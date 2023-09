Міністр оборони Китаю перебуває під слідством за звинуваченням у корупції, - ЗМІ

Про це повідомляє Reuters.

Розслідування щодо Лі стосується закупівлі військового обладнання, повідомили офіційний представник регіональної безпеки та три особи, які безпосередньо контактували з китайськими військовими.

Вісім високопосадовців підрозділу закупівель китайських військових, яким Лі керував з 2017 по 2022 рік, також перебувають під слідством.

За словами двох джерел, розслідування щодо Лі, який був призначений міністром оборони в березні, та восьми посадовців проводить потужна військова комісія з дисциплінарної перевірки.

Reuters детально аналізує звинувачення проти Лі та час розслідування опираючись на дані джерел, які регулярно спілкуються з високопоставленими китайськими політичними та оборонними лідерами, а також регіональними чиновниками, які добре знають китайську політику.

У п'ятницю The Financial Times повідомила з посиланням на офіційних осіб США, що уряд США вважає, що проти Лі розпочато розслідування. The Wall Street Journal процитував особу, близьку до прийняття рішень у Пекіні, яка сказала, що міністра забрали минулого тижня для допиту.