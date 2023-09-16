Міністр оборони Китаю перебуває під слідством за звинуваченням у корупції, - ЗМІ
Влада КНР почала розслідувати справу міністра оборони Лі Шанфу, який зник з інформаційного простору більше двох тижнів тому
Про це повідомляє Reuters.
Розслідування щодо Лі стосується закупівлі військового обладнання, повідомили офіційний представник регіональної безпеки та три особи, які безпосередньо контактували з китайськими військовими.
Вісім високопосадовців підрозділу закупівель китайських військових, яким Лі керував з 2017 по 2022 рік, також перебувають під слідством.
За словами двох джерел, розслідування щодо Лі, який був призначений міністром оборони в березні, та восьми посадовців проводить потужна військова комісія з дисциплінарної перевірки.
Reuters детально аналізує звинувачення проти Лі та час розслідування опираючись на дані джерел, які регулярно спілкуються з високопоставленими китайськими політичними та оборонними лідерами, а також регіональними чиновниками, які добре знають китайську політику.
У п'ятницю The Financial Times повідомила з посиланням на офіційних осіб США, що уряд США вважає, що проти Лі розпочато розслідування. The Wall Street Journal процитував особу, близьку до прийняття рішень у Пекіні, яка сказала, що міністра забрали минулого тижня для допиту.
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