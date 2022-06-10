Міністр сільського господарства Німеччини Ездемір прибув до України обговорити експорт продовольства
Федеральний міністр продовольства та сільського господарства Німеччини Джем Ездемір прибув до України для обговорення глобальної продовольчої безпеки
Про це повідомив речник Ездеміра Юліан Міт.
Зазначається, що Джем Ездемір проведе зустріч з українським міністром аграрної політики та продовольства Миколою Сольським.
Вони обговорять допомогу населенню і сільському господарству, а також глобальну продовольчу безпеку.
- 9 червня радник з морської безпеки при ООН Пітер Адамс заявив, що розмінування головних портів України може зайняти кілька місяців, якщо навіть воно почнеться негайно.
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