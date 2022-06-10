Міністр сільського господарства Німеччини Ездемір прибув до України обговорити експорт продовольства

Про це повідомив речник Ездеміра Юліан Міт.

Зазначається, що Джем Ездемір проведе зустріч з українським міністром аграрної політики та продовольства Миколою Сольським.

Вони обговорять допомогу населенню і сільському господарству, а також глобальну продовольчу безпеку.

9 червня радник з морської безпеки при ООН Пітер Адамс заявив, що розмінування головних портів України може зайняти кілька місяців, якщо навіть воно почнеться негайно.

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