Мін'юст звернувся до суду з вимогою заборонити проросійську секту "АллатРа"

Про це повідомляє "Слідство.Інфо".

Міністерство юстиції через суд хоче заборонити та примусово розпустити "Міжнародний громадський рух "АллатРа".

Видання нагадує, що 1 листопада СБУ та Нацполіція провели по всій країні обшуки в учасників "АллатРи"

"У результаті багатоетапної спецоперації у Києві та інших регіонах України заблоковано підривну діяльність понад 20 осередків цього угруповання, які діяли на користь спецслужб РФ", - повідомили правоохоронці.

Зазначається, що секта виправдовувала збройну агресію РФ та просувала російську ідею про створення "союзу слов’янських народів" під керівництвом Москви. Правоохоронці зазначили, що сектанти також закликали росіян обстрілювати цивільну інфраструктуру України.

Читайте також: АллатРа – секта імені Путіна, яка пустила коріння в Україні

За даними слідства, лідери угруповання, серед яких Ігор Данілов, незаконно виїхали за кордон ще навесні 2022 року, використовуючи підроблені документи про зняття з військового обліку. Попри це, вони продовжують дистанційно керувати сектою.

Наразі "АллатРа" має свої філії на території України, Росії, Білорусі та ще декількох країн Європи, Центральної Азії та США.

Наразі учасникам секти загрожує підозра в державній зраді, створенні злочинної організації, пропаганді комуністичного тоталітарного режиму та виправдовуванні війни. Зловмисникам загрожує до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.