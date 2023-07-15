Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Представники виконавчої влади ЄС у четвер відповіли президентці ЄЦБ Крістін Лагард на попередження банку про те, що заходи проти санкційних холдингів можуть загрожувати фінансовій стабільності єврозони та ліквідності спільної валюти.

На саміті в Брюсселі минулого місяця лідери ЄС домовилися обережно продовжувати роботу над планом несподіваного оподаткування прибутку, отриманого від знерухомлених активів, при цьому Єврокомісія спочатку заявила, що виступить із пропозицією цього літа.

Однак, за словами одного чиновника, цей графік просунувся до літньої перерви в роботі Комісії, оскільки ЄС і ЄЦБ розходяться, а тепер щодо двох позицій розділились й думки країн-членів.

Комісія відкинула аргументи ЄЦБ, заявивши, що будь-який ризик виник — і був оцінений — коли активи були спочатку заблоковані в лютому 2022 року після вторгнення Росії в Україну, і що досі жодне з цих побоювань не виправдалося.

Варіант несподіваного доходу не впливає на самі активи чи будь-які вимоги російського Центрального банку, а також не торкається ролі ЄС у зберіганні цінних паперів, сказав один із джерел.

Ці розбіжності виявились на зустрічі міністрів фінансів єврозони, на якій були присутні Лагард і віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс.

Очільниця ЄЦБ заявила, що податок на несподіваний прибуток може підірвати євро та призвести до переосмислення серед власників резервів. Вона зазначила, що сума, поставлена на карту, була набагато більшою, ніж кілька мільярдів, які цей крок принесе Україні.

А також закликала до обережності та нагадала, що будь-яке рішення має прийматися лише за умови підтримки Великої сімки.

Заморожені активи можуть принести близько 3 мільярдів євро несподіваного прибутку, хоча деякі оцінки припускають, що ця цифра може бути навіть вищою.

Більш ніж половина активів знаходяться в готівці та депозитах, тоді як "значна кількість" решти знаходиться в цінних паперах, які будуть перетворені в готівку в міру їх погашення в найближчі два-три роки.