Примусове повернення військовозобов'язаних українців із Чехії не передбачається, - посол у Празі Зварич

Про це він сказав у коментарі "Радіо Свобода".

"Я скажу і заспокою усіх, що тут не йдеться про якісь примусові заходи із повернення українців в Україну – тих, особливо, які мобілізаційного віку. Звісно, мотивація – це свідомість кожного громадянина України. Ми вважаємо, що всі громадяни України незалежно від місця проживання мають один обов’язок перед державою – це захист Вітчизни… Звичайно, це вибір кожного громадянина, який із тих чи інших причин опинився за межами своєї країни. Наше завдання як держави – це створити умови громадянам, які хочуть захищати свою державу в Україні, створити всі умови для такого повернення", – зазначив дипломат.

За інформацією МВС Чехії, в країні постійно чи тимчасово проживають 253 тис. українських чоловіків з України. Серед них тих, хто перебуває у Чехії за візою тимчасового захисту і є віком від 18 до 65 років, – понад 95 тисяч.