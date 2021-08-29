Мовчання з приводу обстрілу Авдіївки перетворює Зеленського на співучасника злочинів Путіна, – заява "Європейської солідарності"

Текст заяви розміщено на офіційному партійному сайті "ЄС", передає Еспресо.TV.



Нижче його наведено повністю



"Європейська солідарність" обурена боягузливим мовчанням Володимир Зеленського, який більше доби ігнорує черговий злочин російських окупаційних військ - обстріли мирної української Авдіївки, внаслідок чого 10 українських воїнів отримали поранення.



Перший з 2017 року артилерійський обстріл українського міста в тилу - результат лякливої політики верховного головнокомандувача, який відводив війська з позицій в односторонньому порядку, забрав з фронту розвідувальні безпілотники, контрснайперські групи та заборонив вести вогонь у відповідь.



Бо війна в голові Зеленського давно закінчилась - і він вперто продовжує ігнорувати реальність.



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Тільки цим можна пояснити й те, що російський ударний безпілотник, який влада сором’язливо називає дроном "невідомого походження", 27 серпня облітав Харківську область, безперешкодно виконав свої розвідувальні завдання, а може й імітацію бомбардування. Подібне порушення українського кордону - щонайменше причина для негайного скликання РНБО та координації з міжнародними союзниками.



Хочемо нагадати, що Зеленський особисто гарантував повернення українських підрозділів на попередні позиції в разі найменшого порушення з боку окупантів - очевидно це була ще одна брехня.



"Європейська солідарність" вимагає від керівництва держави негайно ініціювати відеоконференцію нормандського формату і разом з партнерами вимагати від Путіна дотримання режиму тиші.



Банкова має негайно доручити скликання ТКГ з питань погіршення безпекової ситуації на Донбасі та дати можливість командирам підрозділів на місці приймати рішення про вогонь у відповідь, щоб захистити мирне населення українського Донбасу.



Також, влада зобов’язана винайти кошти і негайно встановити систему сучасного відеоспостереження на всій лінії зіткнення. Це посилить безпеку українських воїнів.



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Необхідно скасувати усі безглузді обмеження, які перешкоджають ефективній протидії агресору і стримуванню його від атак на наші Збройні сили і мирне населення.



МО і Уряд мають негайно виплатити всі заборгованості військовослужбовцям ЗСУ по відпусткам і лікарняним. А в бюджеті 2022 має бути передбачене збільшення зарплат українським військовим.



Деокупація Криму і Донбасу, а також посилення санкцій проти країни-агресора мають стати ключовими темами переговорів Зеленського і Байдена.



Володимире Олександровичу, виходьте з декорацій, в яких вам так затишно і комфортно. Ворог обстрілює українську землю, яку ви дуже пафосно обіцяли захищати і відвойовувати. То хоча б скажіть щось людям".





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