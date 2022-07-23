Може бути велика небезпека приходу в медіа людей наближених до влади, - медіаекспертка Лигачова

Таку думку вона висловила в етері Еспресо.



Медіаекспертка зазначила, що українське телебачення задало дуже високу планку у комерційному мовленні, наші медійні олігархи зі своїми командами привчили глядача до якісного продукту. Зараз вже знімаються художні та документальні проєкти, тобто великі медіахолдинги думають, що вони будуть демонструвати й під час війни, і після гарячої фази війни.



"Дуже велика небезпека може бути того, що хтось буде приходити чи перекуповувати медіа і це будуть люди, наближені саме до влади. Бо влада зараз має дуже великий контроль над медіа і невідомо, яким буде новий законопроєкт про медіа. Чи будуть там якісь запобіжники, наприклад, незалежності Національної ради телебачення та радіомовлення, як сильно будуть посилені регулятивні норми та чи буде якийсь баланс контролю громадянського суспільства. Бо з одного боку боротьба з дезінформацією вимагає посилення регулятивних можливостей Нацради, а з іншого боку Нацрада контролюється президентською гілкою влади, тобто тут теж може бути дисбаланс. Головне зараз, щоб громадськість не була відсунута від можливості впливати на інформаційний простір країни, щоб ми не ставали все більш закритою і недемократичною державою, бо тоді не зрозуміло за що ми боремося", - зауважила Наталія Лигачова.

11 липня стало відомо, що Рінат Ахметов виходить з медійного бізнесу. Впродовж декількох днів Медіа Група Україна відмовилась на користь держави від усіх ефірних і супутникових телевізійних ліцензій телеканалів і від ліцензій друкованих медіа в Україні

Нардеп від фракції "Європейська Солідарність" Микола Княжицький вважає, що закриття наземного ефіру для незалежних телеканалів і фінансування ботів у вигляді достовірної інформації - спосіб зберегти владу від суспільної критики

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