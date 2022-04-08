English Львів Головна
ua ru
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією "Можемо повторити" означає не тільки напасти знову, а також те, що влада Росії готова позбутися ще кількох мільйонів росіян, - Портников
Ексклюзив

"Можемо повторити" означає не тільки напасти знову, а також те, що влада Росії готова позбутися ще кількох мільйонів росіян, - Портников

8 квітня, 2022 п'ятниця
16:18
війна з Росією Портников

Журналіст Віталій Портников вважає, що відома в Росії фраза "можемо повторити" означає не тільки напасти знову, а також і те, що влада РФ готова позбутися ще кількох мільйонів росіян

Публіцист розповів про це в етері Еспресо.TV.

"Усі люди, які живуть на території Донецької області - гарматне мʼясо для російських військових. Росіяни діють так: на перші позиції пускають мобілізованих чоловіків як гарматне мʼясо, щоби пристрілятися й зрозуміти, де вогневі точки. Потім вони пускають бойовиків ДНР та ЛНР. У третю чергу йдуть російські солдати, а в четверту - гості з північного Кавказу, які стримують російських солдатів, аби ті не розвернулися. Військові РФ воюють за великими рецептами Льва Троцького, організатора цієї "геніальної" військової тактики, яка для росіян залишилася найбільш прийнятною навіть у XXI ст. Тобто гарматне мʼясо, найманці, російські солдати й загороджувальні загони", - зазначив Портников.

Журналіст вважає, що небажання випускати жителів Донецької області, яку Росія хоче окупувати повністю, і є причиною ракетних ударів по вокзалу Краматорська.

"Росіяни все роблять свідомо. Просто для них ціна людського життя нульова. Другу світову війну виграли світові демократії, а програла диктатура - нацистська Німеччина. Але серед переможців була також диктатура, яка поводилася зі своїми солдатами навіть гірше, ніж гітлерівська Німеччина. Гітлерівські генерали не використовували своїх солдатів як гарматне мʼясо, хіба що наприкінці війни, але в принципі в них була ідея, що солдат має цінність. А Росія, тоді ще СРСР, вирішила, що так і має бути, адже вони перемогли. Їхня фраза "можемо повторити" означає не тільки те, що вони можуть на когось напасти. А те, що вони спокійно можуть позбутися ще кількох мільйонів росіян. "Баби нових народять" - росіяни не зробили для себе жодних висновків", - зауважив Віталій Портников.

  • Нагадаємо, генерал армії України, голова Служби зовнішньої розвідки 2005-2010 рр Микола Маломуж вважає, що президент країни-агресорки Путін та вся російська верхівка бояться розголосу злочинів проти людяності, тому цілком імовірно, що рашисти будуть знищувати докази звірств у Маріуполі в мобільних крематоріях.
  • Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав скликати трибунал щодо воєнних злочинів Росії та президента Володимира Путіна.
  • Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Росія має понести покарання за ракетний обстріл вокзалу в Краматорську.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Новини
Володимир Путін
Кремль
російська агресія
Читайте також:
Василь Лизанчук
7 квітня, 2022 четвер
"Антиукраїнська акція на підтримку російської агресії": журналіст Лизанчук звернувся до Зеленського щодо відключення Еспресо, Прямого і 5 каналу
7 квітня, 2022 четвер
Українські військові знищили "елітну" 38-у мотострілецьку бригаду РФ, - штаб Сухопутних військ ЗСУ
розконсервована російська техніка
7 квітня, 2022 четвер
Росія посилює пропаганду серед військових, окупанти бояться дзвінків з України і Білорусі, – розвідка
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.24
    Купівля 29.24
    Продаж 29.85
  • EUR
    Купівля 31.8
    Продаж 32.63
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
8 квітня
17:08
Катерина Усик, дружина Усика
Просто звірі, шакали! Я не знаю, як називати цю расу. Росія, готуйся, ми помстимося, - дружина Усика відреагувала на обстріл вокзалу в Краматорську
17:06
У РФ розбився винищувач МіГ-31
17:03
Ексклюзив
США та Китай
Процес розпаду РФ розпочався. Кордони сфер впливу Заходу та Китаю проходитимуть по території Росії, - Чалий
16:59
У Рубіжному окупанти розграбували та спалили панчішну мануфактуру, де в'язали шкарпетки Dodo Socks
16:56
хакер
На державні сайти Фінляндії здійснено потужну DDOS-атаку
16:54
"Лечче"
Італійський футбольний клуб "Лечче" відкриє два центри збору допомоги українцям
16:53
Вакарчук
Святослав Вакарчук спільно з Авіацією Галичини розпочали аукціон на підтримку Повітряних Сил ЗСУ
16:50
Dr.Oetker
Німецька компанія Dr.Oetker покидає ринок Росії
16:47
Фінляндія
Зеленський запропонував Фінляндії взяти участь у відбудові навчальних закладів та модернізації освіти у повоєнній Україні
16:40
ЗСУ знищили росіян
Ставніцер повідомив ЗСУ про окупантів біля свого будинку, щоб українські військові відкрили по дому вогонь і знищили росіян
16:36
RT
Twitter заблокував профіль російських пропагандистів RT
16:29
"Шахтар" - "Шериф"
"Шахтар" оприлюднив календар благодійних матчів під патронатом МЗС України
16:24
російські військові
Українська розвідка опублікувала ще один список військових РФ, які були причетні до геноциду на Київщині
16:21
Ексклюзив
NLAW
Захід постачав нам зброю для партизанської війни. Ніхто не вірив, що Україна вистоїть, - Рахманін
16:10
евакуація
Попри обстріли гуманітарних коридорів, з Луганщини 8 квітня евакуювали понад 1500 людей, - Гайдай
16:07
Лавров
Лавров запропонував внести Білорусь до списку країн-гарантів безпеки України
16:06
Харків, війна
Міністерство внутрішніх справ спільно з ґуґл оцифрують вулиці українських міст
15:56
посольство США
Посольство України в США отримало дозвіл на постачання шоломів та бронежилетів для українських військових
15:56
Блог Андрія Любки
“Вимкнення Еспресо - велика помилка, якщо не сказати злочин” - український письменник Андрій Любка
15:50
ЧАЕС
Окупанти знищили багаторічний архів Чорнобильської АЕС, – Енергоатом
15:50
Порошенко
Нам треба створити "список Бучі". Весь світ має обʼєднатися, щоб ідентифікувати всіх цих варварів, - Порошенко
15:45
Юрій Галушкін
Україна має унікальний досвід формування Сил тероборони у світі: за короткий час нам вдалося мобілізувати понад 110 тисяч осіб, – Юрій Галушкін
15:43
обстріл вокзалу в Краматорську
Це - злочин, Росія довела статус країни-терориста, - Шмигаль про обстріл вокзалу в Краматорську
15:39
З початку повномасштабної війни РФ проти України в Чернігові загинуло близько 700 людей, - мер
15:28
Оновлено
Краматорськ обстріл
Окупанти завдали ракетного удару по залізничному вокзалу Краматорська, відомо про 39 загиблих і 87 поранених
15:17
фейкові новини
РФ перекладає на Україну відповідальність за ракетний удар по вокзалу Краматорська, - Центр при РНБО
15:14
Олександр Тупицький
ДБР розслідує незаконну втечу за кордон ексголови КСУ Олександра Тупицького
15:12
санкції проти РФ
Висилка російських "дипломатів" із ЄС може зруйнувати роботу розвідки Кремля, - The Washington Post
15:05
Нацгвардія
Розповідав окупантам про військові підрозділи та системи зв'язку України: посадовцю Нацгвардії оголосили підозру в держзраді
15:03
Берлін біженці
Росія намагається залякувати Європу пропагандою про українських біженців, - Центр стратегічних комунікацій
14:56
Міністерство фінансів
Єврокомісія надала Україні грант у 120 млн євро на соцзахист, інфраструктуру і безпеку, - Мінфін
14:43
ЄС
В ЄС заморозили активи російських і білоруських олігархів на майже €30 мільярдів
14:43
обстріл вокзалу Краматорська
Якби окупанти влучили трохи точніше, загинуло б 4000 людей, - мер Краматорська про обстріл вокзалу
14:37
Едуард Хегер
Словаччина надала України систему протиповітряної оборони С-300, - словацький прем'єр Геґер
14:22
зерно пшениці
Через масштабну війну РФ з Україною світові ціни на їжу зросли до рекордного рівня, – Продовольча і сільськогосподарська організація ООН
14:10
криголам "Капітан Белоусов"
Росіяни обстріляли криголам "Капітан Белоусов" у порту Маріуполя: вбито людину, ще кількох поранено
14:08
Кирило Шевченко
НБУ запропонував націоналізувати активи двох ліквідованих російських банків в Україні
13:52
банк Intesa
Найбільший банк Італії Intesa припинив кредитування в РФ
13:51
обстріл Краматорська
Голова Євроради Мішель про обстріл Краматорська: потрібно більше зброї для України та більше санкцій для РФ
13:47
"Будь-яка нова система потребує часу": міністерка внутрішніх справ Великої Британії вибачилася за затримку видачі віз українцям
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV