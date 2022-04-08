"Можемо повторити" означає не тільки напасти знову, а також те, що влада Росії готова позбутися ще кількох мільйонів росіян, - Портников

Публіцист розповів про це в етері Еспресо.TV.



"Усі люди, які живуть на території Донецької області - гарматне мʼясо для російських військових. Росіяни діють так: на перші позиції пускають мобілізованих чоловіків як гарматне мʼясо, щоби пристрілятися й зрозуміти, де вогневі точки. Потім вони пускають бойовиків ДНР та ЛНР. У третю чергу йдуть російські солдати, а в четверту - гості з північного Кавказу, які стримують російських солдатів, аби ті не розвернулися. Військові РФ воюють за великими рецептами Льва Троцького, організатора цієї "геніальної" військової тактики, яка для росіян залишилася найбільш прийнятною навіть у XXI ст. Тобто гарматне мʼясо, найманці, російські солдати й загороджувальні загони", - зазначив Портников.



Журналіст вважає, що небажання випускати жителів Донецької області, яку Росія хоче окупувати повністю, і є причиною ракетних ударів по вокзалу Краматорська.



"Росіяни все роблять свідомо. Просто для них ціна людського життя нульова. Другу світову війну виграли світові демократії, а програла диктатура - нацистська Німеччина. Але серед переможців була також диктатура, яка поводилася зі своїми солдатами навіть гірше, ніж гітлерівська Німеччина. Гітлерівські генерали не використовували своїх солдатів як гарматне мʼясо, хіба що наприкінці війни, але в принципі в них була ідея, що солдат має цінність. А Росія, тоді ще СРСР, вирішила, що так і має бути, адже вони перемогли. Їхня фраза "можемо повторити" означає не тільки те, що вони можуть на когось напасти. А те, що вони спокійно можуть позбутися ще кількох мільйонів росіян. "Баби нових народять" - росіяни не зробили для себе жодних висновків", - зауважив Віталій Портников.

Нагадаємо, генерал армії України, голова Служби зовнішньої розвідки 2005-2010 рр Микола Маломуж вважає, що президент країни-агресорки Путін та вся російська верхівка бояться розголосу злочинів проти людяності, тому цілком імовірно, що рашисти будуть знищувати докази звірств у Маріуполі в мобільних крематоріях.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав скликати трибунал щодо воєнних злочинів Росії та президента Володимира Путіна.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Росія має понести покарання за ракетний обстріл вокзалу в Краматорську.