Про це пише ERR з посиланням на міністра внутрішніх справ Лаурі Ляенеметса.

"Моя пропозиція полягає в тому, що відтепер громадяни Естонії мають право володіти зброєю в Естонській Республіці. Громадяни Європейського Союзу та країн НАТО також можуть володіти зброєю в Естонії. Але всі інші повинні здати зброю", - сказав він.

Зазначається, що дозволи на зброю для росіян і білорусів, які мають дозвіл на проживання в Естонії, але не мають громадянства, більше не будуть подовжуватися, термін їхньої дії закінчиться через кілька років.

"Я думаю, що це правильна точка зору в тому сенсі, що якщо ти хочеш бути мисливцем, але є громадянином Російської Федерації, то ми очікуємо, що ти будеш естонцем, відмовишся від цього громадянства і зможеш продовжувати працювати зі своєю зброєю", - додав міністр.

Поправки також стосуються громадян Росії та Білорусі, які проживають в Естонії. У них буде рік з кінця 2022 року, щоб продати, здати або привести в непридатність свою зброю, згідно з поправками до Закону про зброю, пояснив міністр.

Міністр додав, що йдеться про 3000 одиниць зброї або навіть більше. Також не буде дозволено продавати зброю компаніям або НУО, у керівництві яких є російські громадяни.

Сірі паспорти мають негромадяни Естонії - особи, які не мають естонського громадянства, але проживають на території Естонії. Статус цих людей регулюється "Законом про іноземців" Естонської Республіки від 1993 року. Більшість негромадян - це колишні громадяни СРСР, які проживали на території Естонії й не отримали її громадянства після розпаду СРСР.

6 вересня Єврокомісія схвалила повне призупинення угоди про спрощений візовий режим із Російською Федерацією.

13 вересня Латвія, Литва, Естонія, Польща, Чехія, Словаччина, Данія, Бельгія та Нідерланди припинили оформлювати туристичні візи громадянам Росії.

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