МЗС Білорусі викликало посла України через "запуск безпілотника", Київ назвав це провокацією
Білорусь звинуватила Київ у порушенні свого кордону українським безпілотником та викликала до МЗС посла України Ігора Кизима; в МЗС спростували цей інцидент і назвали його провокацією Мінська
Заяву про "рішучий протест через перетин кордону безпілотником" опублікували на сайті МЗС Білорусі.
"Український безпілотник 24 січня 2022 року незаконно перетнув державний кордон Білорусі, був зафіксований у повітряному просторі країни та примушений до посадки фахівцями збройних сил. На основі аналізу даних бортової апаратури достеменно встановлено, що він був запущений з території України з метою нелегальної розвідувальної діяльності над військовим полігоном Брестський", - йдеться у заяві.
МЗС Білорусі додало, що викликало посла України Ігоря Кизима та висловило йому протест.
Також Мінськ заявив, що Україна "цими недружніми кроками зумисно провокує ескалацію напруги у регіоні, що не сприяє цивілізованому двосторонньому діалогу".
Речник МЗС України Олег Ніколенко спростував звинувачення та назвав їх черговою провокацією влади у Білорусі.
"На заміну міфічним "тоннам зброї" прийшли "безпілотники". Україна не використовувала БПЛА. Закликаємо Мінськ не підігрувати дестабілізаційним діям Росії. Спокій на кордоні Білорусі та України в інтересах всього регіону", - заявив Ніколенко.
- Нагадаємо, 2 лютого російські й білоруські військові, які беруть участь у перевірці сил реагування Союзної держави, розпочали навчання на полігонах.
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