МЗС Білорусі викликало посла України через "запуск безпілотника", Київ назвав це провокацією

Заяву про "рішучий протест через перетин кордону безпілотником" опублікували на сайті МЗС Білорусі.



"Український безпілотник 24 січня 2022 року незаконно перетнув державний кордон Білорусі, був зафіксований у повітряному просторі країни та примушений до посадки фахівцями збройних сил. На основі аналізу даних бортової апаратури достеменно встановлено, що він був запущений з території України з метою нелегальної розвідувальної діяльності над військовим полігоном Брестський", - йдеться у заяві.



МЗС Білорусі додало, що викликало посла України Ігоря Кизима та висловило йому протест.



Також Мінськ заявив, що Україна "цими недружніми кроками зумисно провокує ескалацію напруги у регіоні, що не сприяє цивілізованому двосторонньому діалогу".



Речник МЗС України Олег Ніколенко спростував звинувачення та назвав їх черговою провокацією влади у Білорусі.



"На заміну міфічним "тоннам зброї" прийшли "безпілотники". Україна не використовувала БПЛА. Закликаємо Мінськ не підігрувати дестабілізаційним діям Росії. Спокій на кордоні Білорусі та України в інтересах всього регіону", - заявив Ніколенко.



Нагадаємо, 2 лютого російські й білоруські військові, які беруть участь у перевірці сил реагування Союзної держави, розпочали навчання на полігонах.