МЗС Естонії закликало НАТО більше витрачати на оборону
Війна на території України змінила правила гри у світі, тому НАТО повинен збільшити витрати на оборону до 3% ВВП
Про це заявив голова МЗС Естонії Урмас Рейнсалу.
"Автократи інвестують у зброю. Вони вірять у силу зброї. Для захисту наших цінностей та порядку, заснованого на правилах, нам також необхідно інвестувати у зброю", - заявив Рейнсалу.
Міністр зауважив, що чисельність військ слід не скорочувати, а збільшувати, щоб не "ніяких невірних інтерпретаційних сигналів щодо Росії". За його словами, важливо, аби країни НАТО почали витрачати 3% ВВП на оборону.
Також голова МЗС закликав Захід посилити допомогу Україні та направити більше важкого озброєння.
"Нам потрібно дивитися на українську перемогу. Тоді нам не буде соромно дивитися у дзеркало", - додав міністр.
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