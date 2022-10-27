МЗС Естонії закликало НАТО більше витрачати на оборону

Про це заявив голова МЗС Естонії Урмас Рейнсалу.

"Автократи інвестують у зброю. Вони вірять у силу зброї. Для захисту наших цінностей та порядку, заснованого на правилах, нам також необхідно інвестувати у зброю", - заявив Рейнсалу.

Міністр зауважив, що чисельність військ слід не скорочувати, а збільшувати, щоб не "ніяких невірних інтерпретаційних сигналів щодо Росії". За його словами, важливо, аби країни НАТО почали витрачати 3% ВВП на оборону.

Також голова МЗС закликав Захід посилити допомогу Україні та направити більше важкого озброєння.

"Нам потрібно дивитися на українську перемогу. Тоді нам не буде соромно дивитися у дзеркало", - додав міністр.

20 жовтня ЗМІ повідомили, що Польща разом з Литвою, Латвією та Естонією розробила черговий пакет санкцій проти Росії за її вторгнення в Україну. Відомо, що черговий пакет санкцій проти Росії включає зокрема заборону на ядерне співробітництво та імпорт російських діамантів.

26 жовтня ЗМІ повідомили, що Естонія встановить у 22 населених пунктах країни сирени оповіщення про загрози.

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