На Чернігівщині засудили до 10 років російського окупанта, який погрожував розстрілом мирним жителям

Про це інформує Офіс генерального прокурора.

"За публічного обвинувачення прокурорів Ніжинської окружної прокуратури Чернігівської області до 10 років позбавлення волі засуджено військовослужбовця РФ, який під час окупації армією держави-агресора села Старий Биків жорстоко поводився з його мешканцями", - пише пресслужба.

У суді прокурор довів, що російський окупант відбирав у місцевих жителів телефони та гроші, а також погрожуючи розстрілом вимагав інформацію про Збройні Сили України.

"Не отримавши необхідних відомостей, засуджений утримував одну з жінок зі зв’язаними за спиною руками та заклеєними скотчем очима упродовж 2 днів у погребі без води та їжі. При цьому постійно погрожував жінці фізичним та сексуальним насильством", - роз'яснили у відомстві.

Російського загарбника суд визнав винним у порушенні законів і звичаїв війни в порядку спеціального судового розгляду.

Добровільно обійняв посаду "керівника МРЕВ МВС ЛНР" – на Тернопільщині судитимуть жителя Луганщини.

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру в держзраді народному депутату від партії ОПЗЖ Ренату Кузьміну.

СБУ перехопила документи й ідентифікувала понад 1,5 тис. організаторів "референдуму на Запоріжжі, серед яких російські силовики й колаборанти.

Народному депутату України III—IX скликань Андрієві Деркачу, якого оголошено у міжнародний розшук за підозрою в державній зраді та незаконному збагаченні, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Двох колишніх нардепів та так звану посадовицю "ДНР" судитимуть за держзраду незаконний перетин кордону. Зловмисники на Київщині закликали населення підтримувати окупацію.

СБУ оголосила підозру очільнику "Минздрава ДНР", який сприяв захопленню понад 20 лікарень у Маріуполі, Волновасі та Мангуші.

У приватній розмові, опублікованій ГУР, мобілізований з НЗФ "Л/ДНР" каже, що окупанти вже залишили 150 км території Херсонщини, а його підрозділ знищив свої боєприпаси.

9 листопада ще п'ятеро бойовиків "ЛДНР", які захоплювали Маріуполь і Сєверодонецьк, засуджені від 10 до 13 років за ґратами.

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