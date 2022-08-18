На Донеччині ворог цілодобово обстрілює наші позиції. Ми не зі сталі, чекаємо на ротацію ще з Рубіжного, - боєць батальйону "Свобода" Нацгвардії Рубан
Артем Рубан, боєць батальйону "Свобода" Нацгвардії, розповів, що на Донецькому напрямку противник змішує наші позиції з землею, але ми робимо все, щоб їх тримати
Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо".
"На Сході зараз гаряче, ворог цілодобово нас обстрілює з артилерії, авіації, танків, мінометів, РСЗВ, тобто противник робить все, щоб змішати наші позиції з землею. Ми, звичайна піхота без прикриття, намагаємося робити все, аби втримати позиції. Дивуюся нашим хлопцям, бо з Рубіжного ми не отримували жодної ротації, потім пройшли Лисичанськ, Сєверодонецьк. Хлопці навіть з осколковими пораненнями повертаються з лікарень, щоб зайти на позиції, тому що треба комусь ці позиції тримати. Це не люди – це дійсно кіборги", - зазначив Рубан.
Боєць батальйону "Свобода" додав, що дуже було важко без прикриття артилерії тримати позиції, але б'ємося, билися та будемо битися.
"Чомусь нас не можуть поміняти й кажуть, що деякі сусідні підрозділи, на жаль, відмовляються нас змінювати. Є декілька причин, або про нас забули, або бояться заходити на наші позиції на Донецькому напрямку, в районі Горлівки. Ми поважаємо командування, Залужного, штаб, однак мають і нас зрозуміти, ми не зі сталі. Ми ніколи не жалілися. Ми – добровольці, які прийшли звільняти від ворога нашу землю, але нам треба трохи відпочити", - зауважив Артем Рубан.
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