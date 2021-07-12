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На Гаїті заявили про затримання імовірного організатора вбивства президента країни

12 липня, 2021 понедiлок
13:34
Світ

За словами гаїтянської поліції, підозрюваний прилетів до країни на приватному літаку "з політичною метою" із Флориди, США

Про це передає "Радіо Свобода".

Правоохоронці Гаїті в рамках розслідування вбивства президента країни Жовенеля Моїза заявили про арешт ймовірного організатора злочину з числа місцевих громадян.

"Ця людина прибула у Гаїті на приватному літаку з політичною метою", – заявив у неділю на пресконференції шеф національної поліції Леон Чарльз.

За його словами, йдеться про 63-річного Крістіана Еммануеле Санона – лікаря, який жив в США, у Флориді. Він приїхав до Гаїті у червні в супроводі кількох колумбійців, і спочатку їх метою було затримання Моїза, але потім плани змінилися, вважає слідство.

З 7 липня, дня вбивства, заарештовано 18 колумбійців і, з урахуванням Санона, троє громадян гаїтянського походження, які проживають у США. Під час допитів з’ясувалося, що Санон завербував 26 осіб через венесуельську охоронну фірму CTU, яка розташована у Флориді.

"Коли поліція перешкодила подальшим планам злочинців після розправи, першою людиною, якій вони подзвонили, був Крістіан Еммануель Санон", – цитує France-Presse Леона Чарльза.

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Він згадав про контакти Санона ще з двома передбачуваними організаторами нападу, але подробиці про них слідство поки дає.

Жовенель Моїз був убитий минулого тижня у своєму будинку у столиці Порт-о-Пренсі. За даними слідства. до його будинку увірвалися близько 20 осіб, які відкрили вогонь по політикута його дружині Мартін. Вона була важко поранена і згодом госпіталізована в Майямі.

Поліція також заявила про ліквідацію трьох нападників, у розшуку залишаються п’ять людей.

Мотиви вбивства заилшаються нез’ясованими.

Смерть Моїза спричинила погіршення ситуації у країні, яка й так вже багато років переживає політичну кризу. Наразі в Гаїті навіть немає діючого парламенту.

Тимчасовий глава держави, прем’єр-міністр Клод Жозеф оголосив в Гаїті надзвичайний стан. Зазначимо, за кілька днів до свого вбивства Жовенель Моїз встиг призначити нового прем’єра Аріеля Генрі, втім, той не склав присягу.

Нові президентські і парламентські вибори у Гаїті заплановані на 26 вересня.
 

вбивство
Гаїті
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