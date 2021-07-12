На Гаїті заявили про затримання імовірного організатора вбивства президента країни
За словами гаїтянської поліції, підозрюваний прилетів до країни на приватному літаку "з політичною метою" із Флориди, США
Про це передає "Радіо Свобода".
Правоохоронці Гаїті в рамках розслідування вбивства президента країни Жовенеля Моїза заявили про арешт ймовірного організатора злочину з числа місцевих громадян.
"Ця людина прибула у Гаїті на приватному літаку з політичною метою", – заявив у неділю на пресконференції шеф національної поліції Леон Чарльз.
За його словами, йдеться про 63-річного Крістіана Еммануеле Санона – лікаря, який жив в США, у Флориді. Він приїхав до Гаїті у червні в супроводі кількох колумбійців, і спочатку їх метою було затримання Моїза, але потім плани змінилися, вважає слідство.
З 7 липня, дня вбивства, заарештовано 18 колумбійців і, з урахуванням Санона, троє громадян гаїтянського походження, які проживають у США. Під час допитів з’ясувалося, що Санон завербував 26 осіб через венесуельську охоронну фірму CTU, яка розташована у Флориді.
"Коли поліція перешкодила подальшим планам злочинців після розправи, першою людиною, якій вони подзвонили, був Крістіан Еммануель Санон", – цитує France-Presse Леона Чарльза.
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Він згадав про контакти Санона ще з двома передбачуваними організаторами нападу, але подробиці про них слідство поки дає.
Жовенель Моїз був убитий минулого тижня у своєму будинку у столиці Порт-о-Пренсі. За даними слідства. до його будинку увірвалися близько 20 осіб, які відкрили вогонь по політикута його дружині Мартін. Вона була важко поранена і згодом госпіталізована в Майямі.
Поліція також заявила про ліквідацію трьох нападників, у розшуку залишаються п’ять людей.
Мотиви вбивства заилшаються нез’ясованими.
Смерть Моїза спричинила погіршення ситуації у країні, яка й так вже багато років переживає політичну кризу. Наразі в Гаїті навіть немає діючого парламенту.
Тимчасовий глава держави, прем’єр-міністр Клод Жозеф оголосив в Гаїті надзвичайний стан. Зазначимо, за кілька днів до свого вбивства Жовенель Моїз встиг призначити нового прем’єра Аріеля Генрі, втім, той не склав присягу.
Нові президентські і парламентські вибори у Гаїті заплановані на 26 вересня.
- Нагадаємо, президент Гаїті Моїз був убитий у своїй приватній резиденції 7 липня.
- За даними гаїтянських правоохоронців, замах здійснила група з 28 найманців.
- 10 липня стало відомо, що влада Гаїті звернулася до США із закликом ввести в країну американських військових.
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