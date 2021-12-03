"На карту поставлені нацбезпека США і країн НАТО": Пентагон "серйозно занепокоєний" військовою активністю РФ поблизу України

Про це Марк Міллі повідомив під час перельоту з Сеула до Вашингтона, передає Reuters.



Генерал наголосив на важливості суверенітету України для НАТО.



"Тут на карту поставлені значні інтереси національної безпеки Сполучених Штатів і країн-членів НАТО, якщо Росія здійснила явний акт агресивних військових дій щодо національної держави, яка була незалежною з 1991 року", - заявив Міллі.



За словами генерала, США продовжують стежити за активністю російських військ поблизу України, які викликають "серйозне занепокоєння" на тлі дедалі різкішої риторики РФ.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що Альянс сприятиме військовим спроможностям України і готовий реагувати на можливу агресії Росії не тільки військовими засобами, а й санкціями.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія планує широкомасштабну військову операцію проти України за сценарієм 2014 року.

2 грудня Блінкен попередив голову МЗС РФ Сергія Лаврова про "серйозні наслідки" у разі вторгнення РФ в Україну.

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