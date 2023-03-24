Про це інформує голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Ворог продовжує обстрілювати мирне населення та цивільну інфраструктуру прикордонних населених пунктів Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів", - пише очільник області.

У четвер під вогнем рашистів були населені пункти Куп'янськ, Гряниківка, Крохмальне, Стрілеча, Стариця, Вільхуватка та інші.

У селах Морозова Долина та Басове Богодухівського району внаслідок артилерійських та мінометних обстрілів пошкоджені приватні житлові будинки, споруди фермерського господарства, лінії електропередачі.

Повідомляється, що унаслідок російської атаки ніхто не постраждав.

На Харківщині 23 березня піротехніки обстежили близько 4 га території та знешкодили 155 вибухонебезпечних предметів.