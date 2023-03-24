На Харківщині минулої доби росіяни гатили по фермерському господарству, житлових будинках і лініях електропередачі
23 березня російські війська обстріляли фермерське господарство, житлові будинки та лінії електропередачі у мирних населених пунктах Харківської області
Про це інформує голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Ворог продовжує обстрілювати мирне населення та цивільну інфраструктуру прикордонних населених пунктів Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів", - пише очільник області.
У четвер під вогнем рашистів були населені пункти Куп'янськ, Гряниківка, Крохмальне, Стрілеча, Стариця, Вільхуватка та інші.
У селах Морозова Долина та Басове Богодухівського району внаслідок артилерійських та мінометних обстрілів пошкоджені приватні житлові будинки, споруди фермерського господарства, лінії електропередачі.
Повідомляється, що унаслідок російської атаки ніхто не постраждав.
На Харківщині 23 березня піротехніки обстежили близько 4 га території та знешкодили 155 вибухонебезпечних предметів.
- Удень 22 березня співробітники Харківобленерго потрапили під артилерійський обстріл російських окупантів під час виконання ремонтних робіт у Вовчанську.
- У четвер, 23 березня, в Куп'янському районі Харківської області на ворожій міні підірвався цивільний чоловік. Унаслідок отриманих травм він загинув.
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