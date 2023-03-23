Росіяни прицільно обстріляли енергетиків, які відновлювали високовольтну лінію на Харківщині
Удень 22 березня співробітники Харківобленерго потрапили під артилерійський обстріл російських окупантів під час виконання ремонтних робіт у Вовчанську
Про це пише KHARKIV Today.
"Ми вважаємо, що російські війська цілили саме по ремонтній бригаді, адже обстріл розпочався тоді, коли ми розпочали роботу. Тут 6 км до кордону, і нам потрібно відновити високовольтну лінію 110 кВ, яка живить частину Вовчанської громади. Ворог робить усе, щоб не дати нам цього зробити", - розповів начальник Харківського високовольтного району електричних мереж Олександр Ганус.
Енергетики встигли сховатися, тому внаслідок обстрілу не постраждали.
- 13 березня на Херсонщині під обстріл потрапила бригада енергетиків, постраждала одна людина.
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