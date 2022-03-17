На Харківщині російські окупанти викрали голову ОТГ, - Синєгубов

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Еспресо.TV

"Росіяни програють війну, зокрема на Харківщині. Від свого безсилля чинять злочини проти мирного населення. Сьогодні вони продовжили свій терор проти цивільних українців та взяли в полон селищного голову Великобурлуцької громади Віктора Терещенка. Вони викликали його на робоче місце, а звідти викрали", - розповів очільник області.

Місцеві мешканці це засуджують та будуть вимагати звільнення свого голови.

"Це ганебний злочин! Робимо все, щоби його найближчим часом було звільнено, так само, як буде звільнено усі наші тимчасово окуповані території. Будемо робити все, щоб захистити мирне населення громад Харківщини, в тому числі і Великобурлуцької. Перемога буде за нами. Слава Україні!", - зазначив Олег Синєгубов.

Нагадаємо, 11 березня з'явилася інформація про викрадення російськими окупантами міського голови Мелітополя Івана Федорова.

16 березня українські спецпризначенці звільнили його з полону.

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