На початку свого президенства Лукашенко ощасливив Китай військовими технологіями, - незалежний білоруській військовий оглядач
Олександр Алєсін, незалежний білоруський військовий оглядач, провідний експерт з питань оборони та військово-промислового комплексу, зазначив, що з 1995 року по 2010 рік більшість білоруських військових інститутів працювала на китайські гроші й для Китаю
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Треба зазначити, що Лукашенко перший раз відвідав Китай у 1992 році, коли ще був депутатом Верховної Ради Республіки Білорусь. Очевидно, Китай на нього зробив великий вплив і він побачив перспективи співпраці з цією країною. І відразу, з приходом на пост президента, Лукашенко ощасливив Китай військовими технологіями й великими поставками озброєнь", - сказав незалежний білоруський військовий оглядач.
Олександр Алєсін зауважив, що Китай тоді розвивав свою військову промисловість, тому радянські технології, у тому числі ракетне озброєння, були йому дуже корисні.
"І далі співпраця будувалася на тому, що Лукашенко начебто підкупляв Китай, постачаючи йому військові технології. Є такі дані, що з 1995 року по 2010 рік більшість наших (білоруських) військових інститутів працювало на китайські гроші й для Китаю. А в обмін Лукашенко хотів від Китаю - противагу Путіну, також додаткову страховку у Радбезі, бо Китай як і Росія має право вето. Це достатньо хитра тактика, яка дає свої плоди. У відповідь Китай здійснив дуже великі інвестиції у Білорусь: побудував багато заводів, заснував торговий хаб через Білорусь до Європи, технопарк "Великий камінь" зі 100 компаніями по виробництву високотехнологічної продукції", - пояснив провідний експерт з питань оборони та військово-промислового комплексу.
Алєсін вважає, що і зараз візит Лукашенка до Китаю має основний намір – гроші, бо він прагматична людина, і підтримуючи політику Китаю, очікує на більш щедрі інвестиції.
"На мою думку, одним з важливих елементів цього візиту є саме гроші та постачання тих електронних компонентів, високоточного обладнання подвійного призначення, якого нема у Білорусі. Є версія, що ці компоненти Лукашенко використовує для виробництва озброєння, яке він потім передасть або продасть Росії", - зазначив експерт.
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