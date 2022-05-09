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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією На Сході та Півдні України провалено стратегічне завдання Путіна, - ексзаступник начальника генштабу ЗСУ Романенко
Ексклюзив

На Сході та Півдні України провалено стратегічне завдання Путіна, - ексзаступник начальника генштабу ЗСУ Романенко

9 травня, 2022 понедiлок
20:11
війна з Росією Ігор Романенко

Заступник начальника Генштабу ЗСУ (2006-2010 рр.), генерал-лейтенант Ігор Романенко вважає, що завдяки контрудару ЗСУ друга наступальна операція противника провалена

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Контрудари, які нанесли ЗСУ на Ізюмському та Харківському напрямках, покращили ситуацію на півночі та північно-східних напрямках відносно Харкова й навколо Ізюму. Це зупинило противника, але знову почалися запеклі бої та спроби просуватися вперед. Стратегічне завдання на Сході та Півдні нашої держави до 9 травня не виконано. Як вони просуваються за часом, по територіях, по цілях, по завданнях зрозуміло, що друга наступальна операція противника провалена", - наголосив Романенко.

Ексзаступник начальника генштабу ЗСУ додав, що нам треба встояти, набрати та підготувати резерви, освоїти сучасну техніку, яка поступає.

"Після того, як будуть сформовані стратегічні резерви військовослужбовців, резерви сучасної техніки, можна буде говорити про початок з нашого боку контрнаступальної операції. Поки зосереджуємо сили на обороні та тому, щоб перемолоти живу силу й техніку противника", - підкреслив Романенко.

  • Збройні сили України перейшли до контрнаступальних дій на Харківському та Ізюмському напрямках, а російські окупанти зосереджують зусилля на Луганському напрямку
  • Генерал армії України, голова Служби зовнішньої розвідки 2005-2010 рр Микола Маломуж зауважив, що до 9 травня Путін планував вийти на рубежі Донецької та Луганської області, потіснити наші сили на Херсонщині, Запоріжжі та “пробити” коридор до Придністров’я. Ці формати не відбулися

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