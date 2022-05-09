Звітувати Путіну про великі перемоги на 9 травня не вдалося, - Маломуж

Про це він розповів в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Звітувати Путіну про великі перемоги на 9 травня не вдалося. Він не має сьогодні ресурсів для того, щоб заявити про нові стратегічні операції. Він заявляв про загрозу НАТО, про загрозу фашизму, про всі ці фейки. Путін та його командування немає того драйву, не мають позиції, що вони переможці. Вони бачать, що програють. Стратегічно та ідеологічно вони вже програли. Парад показав, що немає мотивації. Вони намагаються виправдовуватися у своїх діях та міфічних загрозах - це вже не працює", - зазначив Микола Маломуж.

Ексголова Служби зовнішньої розвідки підкреслив, що Путін не готовий оголосити мобілізацію. Великі провали вийшли на фронті.

"За задумом, на 9 травня вони повинні були сказати, що Маріуполь було захоплено. Але цього не сталося. Путін не зміг продемонструвати перемогу та не ризикнув оголосити мобілізацію, тому що це викличе нерозуміння в російському суспільстві. Вже незадоволені військовики. Росіяни та солдати говорять про те, що не на часі святкування",- зауважив Микола Маломуж.

Генерал додав, що противник знімає з бойових чергувань й резервів танки, бронетранспортери, гаубиці старих періодів, підтягуються військовослужбовці прихованим шляхом.

"Україна озброюється зброєю четвертого, п’ятого й, навіть, шостого покоління, але Путін передбачає ряд агресивних операцій щодо України. Він буде нав’язувати свої угоди та позицію. Ми на ці процеси не йдемо, ми готові до переговорів щодо повного звільнення територій та відновлення суверенітету України", - підсумував Микола Маломуж.

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