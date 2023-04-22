Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Від початку повномасштабного вторгнення ми документуємо випадки ворожих атак на медичні заклади України. Станом на 20 квітня ми зафіксували 318 атак ворога на медичні заклади, серед яких було пошкоджено 239 закладів, а 35 зруйновано. У цій статистиці виходить більше атак, ніж пошкоджених закладів, бо деякі заклади були атаковані не один раз. Наприклад, багато медичних закладів у Харківській області зазнали атак понад три й більше разів, у Золочеві чи у Дергачах. Також, за нашими даними, лікарня у Сєверодонецьку була атакована близько 7 разів, до захоплення окупантами самого міста", - розказала аналітикиня Українського центру охорони здоров’я (UHC).

Діана Руснак додала, що таку статистику збирають Міністерство охорони здоров'я та Всесвітня організація охорони здоров'я, однак вони мають свої методології збору інформації та визначення атакованого медичного об'єкта.