На Сумщині тривають бої на околицях Охтирки
Всі міста районного значення Сумської області залишаються під контролем України, проте тривають бої на околицях Охтирки
Про це повідомив голова Сумської обласної військово-цивільної адміністрації Дмитро Живицький.
За його словами, з 5:40 ранку 25 лютого в області розпочалися активні переміщення військової техніки ворога. На околицях Охтирки близько 07:30 з боку Писарівки почався бій. Чутно черги з певною періодичністю біля частини тероборони в Сумах.
"Ситуація в області тривожна. Але маємо триматися. Військова техніка йде через область транзитом. На всіх містах районного значення, на всіх адмінбудівлях українські прапори. Інформація про вчорашній триколор над будівлею ОДА та у Глухові не підтверджується", – додав Живицький.
- Нагадаємо, сьогодні вранці в Сумах відновився бій з окупантами. Бій біля кадетського корпусу і військової частини у Сумах закінчився, ворог відступив
- Раніше Дмитро Живицький заявив, що росіяни оточили місто Конотоп на Сумщині, а населені пункти Сумської області взяли в облогу.
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