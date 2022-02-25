На Сумщині тривають бої на околицях Охтирки

Про це повідомив голова Сумської обласної військово-цивільної адміністрації Дмитро Живицький.

За його словами, з 5:40 ранку 25 лютого в області розпочалися активні переміщення військової техніки ворога. На околицях Охтирки близько 07:30 з боку Писарівки почався бій. Чутно черги з певною періодичністю біля частини тероборони в Сумах.

"Ситуація в області тривожна. Але маємо триматися. Військова техніка йде через область транзитом. На всіх містах районного значення, на всіх адмінбудівлях українські прапори. Інформація про вчорашній триколор над будівлею ОДА та у Глухові не підтверджується", – додав Живицький.

Нагадаємо, сьогодні вранці в Сумах відновився бій з окупантами. Бій біля кадетського корпусу і військової частини у Сумах закінчився, ворог відступив

Раніше Дмитро Живицький заявив, що росіяни оточили місто Конотоп на Сумщині, а населені пункти Сумської області взяли в облогу.

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