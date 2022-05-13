Над Харківщиною 12 травня були помічені два ворожих гелікоптери Ка-52, один з них знищено, - боєць "Легіону Свободи" Андрійко

Про це він повідомив в етері Еспресо.



Боєць зазначив, що спостерігається велика концентрація ворожого війська, але активних наступальних дій на Харківщині не відбувається.



"Вчора були помічені два передових гелікоптери Ка-52 російської армії, один з яких був знищений нашими бійцями. Продовжуються обстріли міста Барвінкове касетними снарядами та системами залпового вогню "Град". Ворог переважно проводить розвідувальні дії та поодинокі танкові атаки, відбуваються мінометні дуелі між ворогом та нашою армією. Українські підрозділи закріплюються на позиціях, облаштовуються командно-спостережні пункти з метою подальших наступальних дій на Ізюмському напрямку", - розповів Андрійко.



Він додав, що на Харківському напрямку українські бійці поступово звільняють метр за метром, село за селом, і скоро вийдуть на кордони Української держави.

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