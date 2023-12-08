"Налаштовані оптимістично": очільник МЗС Італії висловився про терміни вступу України до ЄС і НАТО
Точні строки вступу України до Євросоюзу визначити неможливо, однак уряд продемонстрував рішучість рухатися до мети дуже швидко
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні.
"На цьому етапі неможливо точно сказати, коли Україна стане державою-членом ЄС. Це залежатиме від швидкості, з якою Україна завершить приведення у відповідність до європейського законодавства і стандартів. Але ми налаштовані оптимістично, оскільки уряд України продемонстрував тверду прихильність і рішучість зробити конкретні кроки вперед у дуже швидкому темпі", - сказав він.
Таяні наголосив, що Італія вітає рекомендації Єврокомісії щодо початку переговорів про вступ з Україною.
Щодо НАТО, на наступному саміті, який відбудеться у 2024 році у Вашингтоні, союзники визначаться, наскільки Україна готова до членства.
"Робота Ради НАТО – Україна йде повним ходом, і коли союзники по НАТО зберуться у Вашингтоні наступного року, настане час підбити підсумки зусиль, яких Україна докладає для підвищення сумісності з Північноатлантичним альянсом, зокрема в межах адаптованої щорічної національної програми. Щойно умови буде виконано і союзники погодяться, ми надішлемо Україні запрошення приєднатися до Альянсу", - сказав Таяні.
Нагадаємо, що 11 липня саміт НАТО у Вільнюсі ухвалив пакет рішень щодо України: скасовується етап Плану дій щодо членства, а запрошення до Альянсу країна отримає після виконання вимог для вступу і за умови згоди всіх союзників.
- 28 лютого 2022 року Україна звернулася до Євросоюзу щодо негайного вступу за спеціальною процедурою. 23 червня 2022 року Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС.
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