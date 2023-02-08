Нардеп Веніславський: на сьогодні немає загрози наступу на Київ чи повторних широкомасштабних дій РФ
Член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки України Федір Веніславський заявив, що нині немає загрози повторних широкомасштабних дій чи наступу на Київ
Про це Федір Веніславський заявив на брифінгу в Медіацентрі.
За словами нардепа, нині немає загрози наступу РФ на столицю чи повтору широкомасштабних дій, однак є ризик для Півдня та Сходу України.
"Щодо гіпотетичної можливості наступу РФ на столицю України чи на інші напрямки з різних боків: буквально сьогодні ми заслухали на засіданні Комітету в закритому режимі представників всього розвідувального співтовариства України. На цей час ознак формування наступальних, ударних угруповань ні на території Республіки Білорусь, ні на всіх інших територіях, окрім східної — Луганська, Донецька області, Бахмут, Авдіївка, Куп’янськ і частково південної на Запорізько-Миколаївському напрямку, — не виявлено. Ми знаємо достеменно картину про кількість, про озброєння, про готовність або неготовність. Сьогодні загроз, окрім східного та південного напрямку, повторення якихось широкомасштабних дій не існує", - ствердив він.
- Раніше видання FT писало, що Росія протягом найближчих 10 днів має намір здійснити черговий масштабний наступ, щоб захопити Донбас.
- Секретар РНБО Олексій Данілов припустив імовірність наступу російських окупантів у Харківській чи Запорізькій областях.
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