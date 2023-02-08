Про це Федір Веніславський заявив на брифінгу в Медіацентрі.

За словами нардепа, нині немає загрози наступу РФ на столицю чи повтору широкомасштабних дій, однак є ризик для Півдня та Сходу України.

"Щодо гіпотетичної можливості наступу РФ на столицю України чи на інші напрямки з різних боків: буквально сьогодні ми заслухали на засіданні Комітету в закритому режимі представників всього розвідувального співтовариства України. На цей час ознак формування наступальних, ударних угруповань ні на території Республіки Білорусь, ні на всіх інших територіях, окрім східної — Луганська, Донецька області, Бахмут, Авдіївка, Куп’янськ і частково південної на Запорізько-Миколаївському напрямку, — не виявлено. Ми знаємо достеменно картину про кількість, про озброєння, про готовність або неготовність. Сьогодні загроз, окрім східного та південного напрямку, повторення якихось широкомасштабних дій не існує", - ствердив він.