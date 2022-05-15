Наші чоловіки зробили достатньо для захисту Маріуполя, щоб бути евакуйованими, - дружина командира полку "Азов"
Дружина командира полку "Азов" Катерина Прокопенко закликала владу зробити все можливе, щоб евакуювати українських військових з Маріуполя
Про це вона розповіла в етері телеканалу "Еспресо".
"Я вважаю, що наші чоловіки зробили достатньо, починаючи з 2014 року, щоб бути евакуйованими. Всі захисники Маріуполя зробили все можливе для захисту міста. Вони заслуговують на життя. Вони не заслуговують на те, щоб бути закатованими в полоні, або бути вбитими російською бомбою", - вважає Прокопенко.
Прокопенко наголосила, що дружини захисників Маріуполя роблять все можливе, щоб українські військові змогли евакуюватись з міста.
"Ми сподіваємось на коаліцію цивілізованих країн, які зможуть допомогти нашій владі витягнути наших військових з Маріуполя. Ми сподіваємося, що наша влада докладе максимальних зусиль, щоб врятувати всіх, хто знаходиться на заводі “Азовсталь", - додала Прокопенко.
- Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що, станом на 13 травня, Україна зареєструвала 850 воєнних злочинів Росії. Бойченко також нагадав про інші воєнні злочини росіян у Маріуполі - бомбардування пологового будинку, розстріл черги людей, які стояли за водою, знищення продуктових складів, міського автобусного парку тощо.
- Раніше уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що у тимчасово окупованому Маріуполі майже 170 тис жителів потерпають від голоду.
- Заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар (Калина) заявив, що російські війська за допомогою авіації продовжують масовані бомбардування заводу "Азовсталь", де перебуває багато поранених українських захисників.
- Депутат Ярослав Кільдішов повідомив, що Маріупольська міська рада на позачерговій сесії підготувала звернення до МЗС України з проханням врятувати українських захисників, які перебувають на заводі "Азовсталь".
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