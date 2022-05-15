Про це вона розповіла в етері телеканалу "Еспресо".

"Я вважаю, що наші чоловіки зробили достатньо, починаючи з 2014 року, щоб бути евакуйованими. Всі захисники Маріуполя зробили все можливе для захисту міста. Вони заслуговують на життя. Вони не заслуговують на те, щоб бути закатованими в полоні, або бути вбитими російською бомбою", - вважає Прокопенко.

Прокопенко наголосила, що дружини захисників Маріуполя роблять все можливе, щоб українські військові змогли евакуюватись з міста.

"Ми сподіваємось на коаліцію цивілізованих країн, які зможуть допомогти нашій владі витягнути наших військових з Маріуполя. Ми сподіваємося, що наша влада докладе максимальних зусиль, щоб врятувати всіх, хто знаходиться на заводі “Азовсталь", - додала Прокопенко.

Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що, станом на 13 травня, Україна зареєструвала 850 воєнних злочинів Росії. Бойченко також нагадав про інші воєнні злочини росіян у Маріуполі - бомбардування пологового будинку, розстріл черги людей, які стояли за водою, знищення продуктових складів, міського автобусного парку тощо.

Раніше уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що у тимчасово окупованому Маріуполі майже 170 тис жителів потерпають від голоду.

Заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар (Калина) заявив, що російські війська за допомогою авіації продовжують масовані бомбардування заводу "Азовсталь", де перебуває багато поранених українських захисників.

Депутат Ярослав Кільдішов повідомив, що Маріупольська міська рада на позачерговій сесії підготувала звернення до МЗС України з проханням врятувати українських захисників, які перебувають на заводі "Азовсталь".

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