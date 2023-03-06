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Аналітика

Наступ РФ звівся до другорядних боїв. Вугледар важливіший за Бахмут. Колонка Сергія Згурця

Сергій Згурець
6 березня, 2023 понедiлок
22:46
Статті Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

Бахмут та Соледар свою задачу виконали і не дозволили противнику розвивати наступ на інших напрямках - окупанти скотились до вуличних боїв за окремі населені пункти та виснажили свої наступальні можливості

Про Бахмут. Сьогодні президент Зеленський провів чергове засідання Ставки головнокомандувача, на якій обговорювалась ситуація навколо міста. Генерали Залужний та Сирський висловились за продовження оборонної операції та подальше посилення наших позицій. Перед цією Ставкою генерал-полковник Олександр Сирський, який відповідає за оборону цього напрямку, вкотре побувавши у Бахмуті, заявив, що бої у місті досягли найвищого напруження. Наші воїни мужньо захищають позиції, намагаючись не допустити оточення. Такі заяви пролунали сьогодні.

Бахмут свою задачу виконав та перевиконав

За словами військового експерта Сергія Грабського, з точки зору оперативно-стратегічних завдань Бахмут свою задачу виконав та перевиконав. Треба розуміти, що Генштаб знає ситуацію краще. Ми можемо лише припустити, чому рішення щодо продовження оборони прийняте. Грабський пов’язує його, в тому числі з істеричним виступом очільника ПВК "Вагнер" Пригожина про можливий відхід від Бахмута при недостатньому забезпеченні боєприпасами. Деякі похідні фактори кажуть, що ситуація перебуває на піку.  Лава запасних у росіян закінчується, бо військ може банально не вистачити. Вони себе перевиснажили боями за фактично другорядне місто.

Рішення військового керівництва дозволяє нам говорити про те, що створюються передумови для більш ефективних дій надалі, навіть якщо ми залишимо Бахмут. Ми створюємо передумови, що наш наступ на інших напрямках чи на Донбасі буде більш ефективним. 

Експерт додав, що через Бахмут росіяни не можуть собі дозволити відкриття нового фронту. Противник відмовився від спроби створити ударне угруповання, яке може наступати з Півночі. Що це як не оперативно-стратегічна перемога Сил оборони? Бойові дії на інших ділянках фронту не досягли жодного результату - Бахмут та Соледар, як один із фортів фортеці Бахмут свою задачу виконав і не дозволив противнику розвивати наступ на інших напрямках, зокрема на Харківщину. 

Ситуація в Бахмуті

Грабський зазначив, що противник більш-менш розвиває свій наступ навколо Бахмута. Зараз він рветься до Хромового, бо через нього йде дорога, яка поєднує Костянтинівку, Часів Яр і Бахмут. Він намагається перерізати одну з трас постачання. Військові кажуть, що росіяни наступають напрямками, які розходяться, а не одним кулаком. Намагаються зачепитися за щось і спробувати досягнути переваги. Зараз це створює для них загрозу, що можна буде цю долоню розчеплену обрубати на зап’ястку. 

Експерт сказав, що на півдні міста вдала атака 80-ої бригади ЗСУ дозволила відтіснити росіян від траси Костянтинівка - Бахмут і забезпечити підтримку наших підрозділів. До оточення Бахмуту ще досить далеко - поки ми тримаємо лінії постачання, які прикриваються артилерією з Часового Яру, то ми можемо утримувати місто.

Вугледар є більш значущим за Бахмут з перспективи подальших дій

Грабський наголосив, що на Вугледарі ми побачили просто феноменальний розгром російського угруповання, який на певний час змусив їх відмовитися від наступальних намірів. Місце, яке називалось місто Мар’їнка також є символом нашої стійкості - там противник не пройшов з початку війни. Це місце також є надзвичайно важливим з точки зору знищення ресурсів противника. Авдіївку теж противник взяти не зміг і намагається обійти з флангів. Вони з колосальними ресурсами (350-370 тис. осіб) скотились до вуличних боїв за окремі населені пункти та виснажили свої наступальні можливості. Наступ противника звівся до другорядних бойових дій. Ні про які кордони Донецької області противнику говорити не можна і навряд чи у нього це вийде до кінця весни.

Експерт додав, що Вугледар є більш значущим за Бахмут з перспективи подальших дій. Якщо росіянам вдасться відтіснити нас від Вугледару, він зробить більш безпечним сухопутний коридор з РФ до Криму.  Це дасть можливість їм посилити південне угруповання, що ускладнить нам звільнення Криму. Станом на зараз, Вугледар є ключем для Криму. Треба також усвідомлювати, що найкоротша відстань до Маріуполя від наших позицій під Вугледаром. І ми, і противник  розуміють стратегічну важливість цього напрямку, який нам дозволяє зараз контролювати основу логістики окупантів - залізницю. У Вугледарі може повторитися безумний штурм росіян, бо ситуація для них не змінилась, а ми готові приймати противника.

Для наступу потрібна авіація, зокрема гелікоптери

Грабський підтримує ідею, що потрібна авіація для наступу у будь-якому форматі. Нам будуть передаватися західні танки, які щонайменше на 15 тонн важче, ніж радянські зразки й потребують надійного прикриття з повітря. Розв'язувати це питання виключно засобами ППО буде достатньо складно. На операціях на 80-100 км також було б резонним використання гелікоптерів, як засобів бойової підтримки наземних угруповань. Тільки в комплексі ми можемо говорити про ефективний наступ: це і наземні війська прикриті ППО, артилерією, удари далекобійними засобами та прикриття штурмовою авіацією, гелікоптерами. У інакшому випадку - це трохи лотерея.

Субмарина нового покоління

На виставці озброєнь Idex-2023 компанія Highland Systems, заснована українськими розробниками, вперше представила прототип підводного стелс-човна "Кронос". Ця субмарина вміє атакувати морські ворожі цілі та може використовуватися як безпілотний апарат. 

Керівник компанії Олександр Кузнецов розповів, що автономність цієї субмарини - 54 години. Запас ходу - 54 км.  Зараз всі субмарини четвертого покоління, це - п’яте. Їх почнуть будувати за 5-7 років. У човен складно влучити, бо він переміщується під водою більше як літак. Торпеди та ракети у нього фізично влучити не можуть, бо його рух майже незалежний. Він може перевозити від п’яти до десяти людей десанту, забезпечувати його вихід під воду. Встановлення мін, непомітний підхід до судна, керування двома дронами у комплекті. Субмарина може нести від 4 до 6 торпед. Вона може 36 годин перебувати під водою автономно. Вона може вийти на зв’язок, отримувати сигнал, знаходити ціль, її розпізнавати й додавати в "білий" або "чорний" список та запросити дію. Субмарина також сама може патрулювати, слідкувати, заходити на атаку. Навіть якщо її знайдуть, в неї важко влучити.

Кузнецов додав, що був представлений уже третій прототип, який проходив випробування два місяці.  На думку розробника, країна, яка буде володіти підводними човнами такого типу, може змінити розстановку сил у морях.  Він сказав, що після всіх процесів можна буде випускати кожні 4 місяці по 10 субмарин. 

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