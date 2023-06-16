Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

"Українські військові продовжували контрнаступальні операції як мінімум на трьох напрямках і, як повідомляється, 15 червня досягли успіхів", - йдеться у повідомленні.

За словами прессекретаря Генштабу ЗСУ Олександра Штупуна, воїни провели успішні наступальні операції на північ і північний захід від Бахмута. А в пресцентрі групи військ "Таврія" повідомили, що ЗСУ просунулися до одного кілометра в західній частині Донецької області та продовжують спроби покращити свої тактичні позиції в районі Вугледару (30 км на південний захід від Донецька).

Натомість російські військкори стверджували, що війська ЗСУ нібито безуспішно атакували на південний захід і на південь від Оріхова на заході Запорізької області, і казали, що українські сили нарощують темп контрнаступних операцій у цьому районі у зв'язку з покращенням погодних умов.

Своєю чергою заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов повідомив, що українське військо просунулося до 3 км у районі Малої Токмачки на заході Запорізької області та до 7 км у районі Великої Новосілки на заході Донецької області, а також звільнило 7 населених пунктів у цих районах з моменту початку контрнаступальних операцій.

Однак радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк 15 червня сказав, що ЗСУ ще не розпочали контрнаступ "як такий", але визнав, що війська ведуть наступальні дії. Це може вказувати на те, що ЗСУ ще не розпочали своїх основних зусиль, вважають аналітики.

Так, за оцінкою ISW, наступальні операції ЗСУ, ймовірно, "створюють умови для ширших цілей українського контрнаступу, які не відразу зрозумілі й, отже, являють собою початкову фазу контрнаступу, що триває".

Інститут пояснив, що може ускладнювати український контрнаступ

Зазначається, російський воєнкор стверджує, що комплекси радіоелектронної боротьби РФ заважають українським військам використовувати високоточні боєприпаси, керовані за GPS-координатами, та сильно порушують український радіозв'язок.

Зокрема, він наголосив, що російські війська використовують комплекси РЕБ "Мурманськ-БН" для виведення з ладу датчиків українських засобів повітряної розвідки, а комплекси РЕБ "Красуха-4" – для придушення зв'язку з супутниковими сигналами в радіусі 300 км.

ISW раніше оцінював, що російські засоби РЕБ мають вирішальне значення для ускладнення українських контратак на Запорізькому напрямку. Однак незрозуміло, відзначили в Інституті, чи є успішна тактика радіоелектронної боротьби наслідком переважаючих можливостей або вдосконаленого застосування цих комплексів.

Експерти додали, що початкові українські контрнаступальні та російські оборонні операції не варто екстраполювати для прогнозування результатів усіх українських контрнаступальних операцій.