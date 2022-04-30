Наступні кроки Путіна не змінять загальної траєкторії та закінчаться поразкою Росії, - військовий експерт Мельник

Таку думку він висловив в ефірі телеканалу "Еспресо".



"Реальна перспектива Путіна - це стратегічна поразка. Про ці перспективи говорилось з перших днів війни, коли ще було невідомо, як закінчиться наступ на Київ. Чи взагалі втримається Київ, чи буде в Україні законний уряд? В той надзвичайно критичний період, з початку війни, була абсолютна єдність консенсусу стосовно перспектив такої війни для Путіна. Врешті-решт - це має закінчитися стратегічною поразкою для Путіна. Для Росії як держави. Всі цілі яких він хотів досягнути, коли розв’язував війну, були поставлені під загрозу. Наступні кроки, до яких буде вдаватися Росія, до яких буде вдаватися Путін, вони все одно не змінять загальної траєкторії", - наголосив Олексій Мельник.



Також військовий експерт додав, що ми бачимо повну неготовність Росії до будь-яких дипломатичних кроків.



"Ми переконалися в тому, що наступна фаза, яку оголошували в Кремлі, пішла знову не за планом. Плани російського керівництва коригуються по ходу. Вони самі себе переконують, що все добре та цілі спецоперації будуть досягнуті. В цьому є велика небезпека тому, що ми бачимо повну неготовність Росії до будь-яких дипломатичних кроків - безрезультативна зустріч у Москві з головним світовим дипломатом Антоніу Гутеррешем. Путін продемонстрував свою повну неадекватність у досягненні політичних й військових цілей", - підкреслив військовий експерт.



Очільник МЗС РФ Сергій Лавров анонсував наступний етап війни Росії проти України й заявив, що на цій стадії росіяни не планують використовувати ядерну зброю



У кремлі заперечили згоду Путіна на пропозицію генсека ООН Антоніу Гутерреша щодо участі ООН та Міжнародного комітету Червоного хреста в евакуації мирного населення з оточеного заводу "Азовсталь" у Маріуполі



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