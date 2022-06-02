НАТО не передбачає, що Росія помститься за надання Україні зброї США
НАТО не очікує жодної помсти з боку Росії на рішення Сполучених Штатів доставити в Україну сучасне озброєння. Про це заявив генеральний секретар Єнс Столтенберг
Повідомляє CNN.
"Ні, я не передбачаю цього, тому що те, що роблять союзники НАТО і НАТО, – це надавати підтримку Україні у відстоюванні права на самооборону, і це право, яке закріплено в договорі ООН",- сказав Столтенберг.
Видання додає, що Столтенберг провів пресконференцію разом із держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Вашингтоні, у середу 1 червня, а в четвер має зустрітися з Байденом у Білому домі.
- Байден оголосив, що США передадуть Україні ракетні системи для точних ударів всередині країни. "Ми надамо українцям більш досконалі ракетні системи і боєприпаси, які дозволять їм більш точно вражати ключові об'єкти на полі бою в Україні", - написав президент США.
- У Пентагоні розкрили деталі оголошеного президентом Джо Байденом нового пакету допомоги для України вартістю 700 млн доларів. Це вже одинадцятий пакет військової допомоги для України із запасів Пентагону з серпня 2021 року.
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