Навесні Німеччина матиме суттєво більші запаси газу у сховищах, ніж торік - аналітики
За прогнозами аналітиків галузі, навесні газові сховища Німеччини будуть заповнені суттєво більше, ніж наприкінці зими 2022 року
Про це повідомило видання Spiegel.
Зокрема відомо, що за умови нормальних температур, до середини весни німецькі сховища будуть заповнені на 65%. Це суттєво більше, ніж на 2022 рік, коли заповненість станом на кінець березня становила 26% і на кінець квітня - 35%.
Також повідомляється, що зараз сховища заповнені приблизно на 91% - завдяки нижчому споживанню внаслідок свідомої економії, чому посприяла також рекордно тепла зима, та додатковому імпорту, яким компенсували російський газ.
Окрім цього, відомо, що аналітики вважають, що Німеччині вже у будь-якому разі не загрожує дефіцит газу до кінця зими, навіть якщо будуть періоди дуже холодної погоди чи інші ситуативні проблеми.
- Із 1 січня 2023 року Німеччина повністю відмовилася від російської нафти. Раніше – від російського газу та вугілля. А 3 січня в Німеччину природного газу доставили першу партію скрапленого газу зі США
- 6 січня повідомлялося, що міністр економіки та захисту клімату Німеччини Роберт Габек переконаний, що Путін втратив газовий важіль тиску на Європу.
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