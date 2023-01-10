Навесні Німеччина матиме суттєво більші запаси газу у сховищах, ніж торік - аналітики

Про це повідомило видання Spiegel.

Зокрема відомо, що за умови нормальних температур, до середини весни німецькі сховища будуть заповнені на 65%. Це суттєво більше, ніж на 2022 рік, коли заповненість станом на кінець березня становила 26% і на кінець квітня - 35%.

Також повідомляється, що зараз сховища заповнені приблизно на 91% - завдяки нижчому споживанню внаслідок свідомої економії, чому посприяла також рекордно тепла зима, та додатковому імпорту, яким компенсували російський газ.

Окрім цього, відомо, що аналітики вважають, що Німеччині вже у будь-якому разі не загрожує дефіцит газу до кінця зими, навіть якщо будуть періоди дуже холодної погоди чи інші ситуативні проблеми.

Із 1 січня 2023 року Німеччина повністю відмовилася від російської нафти. Раніше – від російського газу та вугілля. А 3 січня в Німеччину природного газу доставили першу партію скрапленого газу зі США

6 січня повідомлялося, що міністр економіки та захисту клімату Німеччини Роберт Габек переконаний, що Путін втратив газовий важіль тиску на Європу.

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