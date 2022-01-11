Найкращий боксер світу передумав битися у чемпіонській категорії Усика
Мексиканський боксер Сауль Альварес відмовився проводити наступний бій у другій важкій вазі
Про це повідомив інсайдер Майк Коппінджер у етері ESPN Ringside.
За його словами, "Канело" вирішив не проводити поєдинок проти Ілинуги Макабу з Конго в крузервейті (до 90,7 кг) та зустрінеться з американцем Джермалом Чарло в другій середній вазі (до 76,2 кг), де мексиканець є абсолютним чемпіоном світу.
"Я не впевнений, що "Канело" битиметься проти Макабу. Я чув, що найімовірнішим його суперником стане Джермалл Чарло і бій відбудеться 5 травня", - сказав Коппінджер.
Сауль Альварес є лідером рейтингу найкращих боксерів світу, незалежно від вагової категорії, за версією журналу The Ring.
У 2018 - 2019 роках абсолютним чемпіоном світу в крузервейті був українець Олександр Усик.
-
Нагадаємо, 30 грудня журнал The Ring визнав Сауля Альвареса найкращим боксером світу 2021 року.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.38
Купівля 27.38Продаж 27.65
-
EUR
Купівля 30.85Продаж 31.3
- Актуальне
- Важливе