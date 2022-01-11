Найкращий боксер світу передумав битися у чемпіонській категорії Усика

Про це повідомив інсайдер Майк Коппінджер у етері ESPN Ringside.

За його словами, "Канело" вирішив не проводити поєдинок проти Ілинуги Макабу з Конго в крузервейті (до 90,7 кг) та зустрінеться з американцем Джермалом Чарло в другій середній вазі (до 76,2 кг), де мексиканець є абсолютним чемпіоном світу.

"Я не впевнений, що "Канело" битиметься проти Макабу. Я чув, що найімовірнішим його суперником стане Джермалл Чарло і бій відбудеться 5 травня", - сказав Коппінджер.

Сауль Альварес є лідером рейтингу найкращих боксерів світу, незалежно від вагової категорії, за версією журналу The Ring.

У 2018 - 2019 роках абсолютним чемпіоном світу в крузервейті був українець Олександр Усик.



Нагадаємо, 30 грудня журнал The Ring визнав Сауля Альвареса найкращим боксером світу 2021 року.

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