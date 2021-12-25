Найкращий боксер світу передумав битися з Усиком
Мексиканський боксер Сауль Альварес у 2022 році зосередиться на виступах у напівважкій вазі
Про це заявив промоутер мексиканця Едді Хірн, повідомляє Boxing 247.
За його словами, Саулю Альваресу не варто проводити поєдинок з чемпіоном світу WBC (Всесвітньої боксерської ради) у першій важкій вазі (до 90,7 кг) та зосередитися на виступах у напівважккому дивізіоні (до 79,4 кг).
"Звичайно, є чутки про бій Канело в першій важкій вазі. Я вважаю, що йому потрібно зробити в напівважкому дивізіоні те ж саме, що зробив у другому середньому. Йому необхідно побитися з Джо Смітом, Дмитром Біволом та Артуром Бетербієвим. Я вважаю, що він може зробити це протягом року", - сказав Хірн.
Сауль Альварес є абсолютним чемпіоном світу в другій середній вазі (до 76,2 кг) та лідером рейтингу найкращих боксерів світу, незалежно від вагової категорії, за версією журналу The Ring.
У 2018 - 2019 роках абсолютним чемпіоном світу в крузервейті був українець Олександр Усик.
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15 грудня стало відомо, що бій Олександра Усика проти Сауля Альвареса може відбутися у проміжній вазі.
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