Про це повідомило видання PAP.

Водночас зросло число тих, хто не підтримує прийом біженців з України (15%), це найвищий відсоток противників прийому біженців. Також він демонструє збільшення цієї категорії в 5 разів у порівнянні з березнем – тоді проти прийому біженців з України виступали 3% опитаних.

Більшість опитаних (64%) вважають, що допомога, яку надає Польща українським біженцям, є достатньою.

"Варто при цьому звернути увагу, що в порівннні з попереднім, травневим опитуванням, відсоток опитаних, які вважають допомогу замалою, зменшився на 4 пункти (з 8 до 4%), на 5 пунктів зріс відсоток людей, які вважають допомогу завеликою – до 27%", - зазначили соціологи.

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53% поляків заявляють, що вони самі чи члени їх родин добровільно і безоплатно допомагають українським біженцям.

Крім того, 75% опитаних, як і місяць тому, вважають, що війна в Україні є загрозою для безпеки Польщі, цей показник залишається на високому рівні від початку вторгнення.

Також польські соціологи запитали співгромадян про очікування від результатів війни.

"Коли ми ставили це запитання у квітні, то незначною мірою переважали сприятливі для України прогнози, однак у червні тенденція змінилася", - стверджують в CBOS.

Зараз 39% опитаних вважають, що Україна буде змушена поступитися Росії частиною своєї території, лише 3% вважають, що Росія може захопити всю Україну. 21% опитаних вважає, що РФ відмовиться від захоплених з лютого територій, а 11% думають, що відмовиться від Криму.

Нагадаємо, задля вирішення проблеми із чергами Україна та Польща відкриють ще один пункт пропуску на кордоні.

8 вересня стало відомо, що міністр охорони здоров'я Польщі Адам Нєдзельський вважає, що взимку слід очікувати збільшення кількості мігрантів з України.