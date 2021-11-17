Найскладніший суперник Усика розповів, як "накидав" у спарингу Віталію Кличку та отримав погрозу від його брата

Про це Брієдіс розповів під час трансляції в Instagram.

За словами чемпіона світу за версією IBF (Міжнародної боксерської федерації) в першій важкій вазі (до 90,7 кг), раніше він допомагав готуватися до поєдинків обом братам Кличкам - Віталію та Володимиру.

"Я спарингував із братами Кличками, які свого часу були монстрами, коли ще перебували на піку. Я стояв із Віталієм, п'ять тижнів був на зборах. Володимиру не подобалося, що я Віталію "накидав" досить неприємно. Один із членів його команди, з яким я потоваришував, зізнався мені: "Майрісе, Володимир заявив, що вб'є тебе на спарингах", - сказав Брієдіс.

Він також зізнався, що коли в одному зі спарингів Володимир Кличко зламав йому ребро, він не зізнався у травмі і залишився у тренувальному таборі.

"Щоразу він хотів мене просто побити, казав, щоб я виходив першим. Хотів дати мені прикурити, доки був свіжим. Слава богу, не виходило, але один раз він мене затиснув і нишком дав по ребрах. У мене зламалося ребро, і я міг спати лише на спині. Я подумав, що не говоритиму, бо мені потрібні були гроші, адже туди приїжджають заробляти", – розповів Майріс Брієдіс, який у 2018 році програв за очками Олександру Усику в півфіналі Всесвітньої боксерської суперсерії. На думку багатьох експертів, бій проти латвійця був найскладнішим у кар'єрі українського боксера.

