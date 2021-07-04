Не бачив такого побиття України з 2015 року: Ф'юрі порівняв виграш Англії на Євро-2020 із власною перемогою над Кличком
Британський боксер Тайсон Ф'юрі порівняв перемогу збірної Англії з футболу над Україною у чвертьфіналі Євро-2020 із власним успіхом у бою з Володимиром Кличком
Про це Ф'юрі написав у twitter.
"Я не бачив такого побиття України з 28 листопада 2015 року у Дюссельдорфі", - висловився Ф'юрі після перемоги Англії над Україною у 1/4 фіналу чемпіонату Європи за рахунком 4:0.
У листопаді 2015 року Тайсон Ф'юрі переміг за очками Володимира Кличка та відібрав в українця титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
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Нагадаємо, 3 липня збірна України поступилася Англії у чвертьфіналі чемпіонату Європи та припинила виступи на турнірі.
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