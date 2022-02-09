Не боїшся, якщо обіграєте Росію, то Путін почне третю світову?, - Президент АФУ розповів про тиск перед півфіналом Євро-2022 з футзалу

Про це повідомляє Tribuna.com.

За його словами, збірна України з футзалу перед півфіналом Євро-2022 проти Росії опинилася під великим психологічним навантаженням.

"У мене дружина каже: "Не боїшся, якщо обіграєте Росію, що Путін почне третю світову?" І вона не жартує. Дуже велике психологічне навантаження. А що ми їх обіграємо – самі росіяни вже бояться", - сказав Владико.

Він констатував, що українська команда, яка програла росіянам з рахунком 2:3, вперше опинилася під таким шаленим тиском.

"За день, в день матчу такого шаленого тиску ніхто не отримував. Перші моменти, перші стартові хвилини – напевно, ви бачили велику нервозність та хвилювання гравців. Вважаю, це нормальний процес живої людини, яка має серце, яка через це ніколи не проходила. Десь воно зіграло на користь самого футзалу, його популяризації, розкрутки, але десь воно зіграло і в мінус, бо хлопці отримали велике психологічне навантаження. Вони так само читають, бачать, живуть, спілкуються з рідними", - зазначив Владико.

Нагадаємо, 4 лютого у півфіналі Євро-2022 збірна України програла Росії з рахунком 2:3.

6 лютого у матчі за третє місце чемпіонату Європи з футзалу збірна України поступилася Іспанії.

Також 6 лютого у фінальному матчі Євро-2022 збірна Португалії перемогла Росію.

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