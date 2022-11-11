Відповідна петиція опублікована на сайті Київміськради.

У текст зазначають, що нині святкування Нового року - це не забаганка. Нині - це виклик для Росії, яка "намагається вкрасти нашу землю, нашу ідентичність, наші свята".

"Сьогодні не відзначати Різдво та Новий рік – це зробити подарунок терористам. Показати їм, що вони досягли своїх цілей хоч частково", - зазначає авторка петиції Інна Бондар.

На її думку, киянам і українцям загалом потрібні позитивні емоції навіть в умовах обстрілів і постійних відключень електроенергії. Вона наголошує, що усім громадянам України нині необхідні "емоції дива, в яке ми так хочемо вірити".

Авторка петиції пропонує зробити ялинку за кошти меценатів та не розміщувати навколо неї нічого. Також вона каже, що не варто влаштовувати масових заходів. Головне, щоб була ялинка.

"Головна ялинка України має бути! Зробіть її не за бюджетні кошти – зробіть її за кошти меценатів. Не розміщуйте там нічого, крім ялинки. Не влаштовуйте масових заходів. Але Головна ялинка України має бути!" - зазначає жінка.

9 листопада на сайті Київміськради також з'явилася петиція з проханням не встановлювати ялинку в Києві.