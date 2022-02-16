Не думаю, що він надто стурбований цим, - у команді Усика розповіли, як боксер ставиться до ситуації в Україні
Менеджер Олександра Усика Егіс Клімас заявив, що українського боксера не відволікає теперішня ситуація в нашій країні
Про це Клімас розповів у інтерв'ю The 3 Knockdown Rule.За словами Клімаса, ніщо не може відволікти Усика.
"Ніщо не може відвернути Усика. У якій би ситуації він не опинився, Олександр знайде позитив. Тому я не думаю, що він надто стурбований подіями в Україні. Усик зосереджений на своїй справі. Він нещодавно був у Туреччині та зіграв у футбол за один із українських професійних футбольних клубів. Він дуже добре себе показав", - сказав менеджер Усика Егіс Клімас.
Олександр Усик є чемпіоном світу WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
- Нагадаємо, 29 січня американський промоутер Боб Арум заявив, що Олександр Усик та Ентоні Джошуа проведуть реванш у червні 2022 року.
- 16 лютого менеджер Усика Егіс Клімас заявив, що бій українського боксера проти Тайсона Ф'юрі зірвався через обов'язковий захист британцем титулу WBC.
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