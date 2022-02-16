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Не думаю, що він надто стурбований цим, - у команді Усика розповіли, як боксер ставиться до ситуації в Україні

16 лютого, 2022 середа
18:06
Спорт Егіс Клімас

Менеджер Олександра Усика Егіс Клімас заявив, що українського боксера не відволікає теперішня ситуація в нашій країні

Про це Клімас розповів у інтерв'ю The 3 Knockdown Rule.

За словами Клімаса, ніщо не може відволікти Усика.

"Ніщо не може відвернути Усика. У якій би ситуації він не опинився, Олександр знайде позитив. Тому я не думаю, що він надто стурбований подіями в Україні. Усик зосереджений на своїй справі. Він нещодавно був у Туреччині та зіграв у футбол за один із українських професійних футбольних клубів. Він дуже добре себе показав", - сказав менеджер Усика Егіс Клімас.

Олександр Усик є чемпіоном світу WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). 

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Україна
політика
Бокс
Олександр Усик
війна з Росією
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