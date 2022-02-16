Не думаю, що він надто стурбований цим, - у команді Усика розповіли, як боксер ставиться до ситуації в Україні

Про це Клімас розповів у інтерв'ю The 3 Knockdown Rule.

Нагадаємо, 29 січня американський промоутер Боб Арум заявив, що Олександр Усик та Ентоні Джошуа проведуть реванш у червні 2022 року.

16 лютого менеджер Усика Егіс Клімас заявив, що бій українського боксера проти Тайсона Ф'юрі зірвався через обов'язковий захист британцем титулу WBC.

За словами Клімаса, ніщо не може відволікти Усика."Ніщо не може відвернути Усика. У якій би ситуації він не опинився, Олександр знайде позитив. Тому я не думаю, що він надто стурбований подіями в Україні. Усик зосереджений на своїй справі. Він нещодавно був у Туреччині та зіграв у футбол за один із українських професійних футбольних клубів. Він дуже добре себе показав", - сказав менеджер Усика Егіс Клімас.Олександр Усик є чемпіоном світу WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

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