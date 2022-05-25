"Не може бути й мови": Подоляк про намагання деяких європейських політиків схилити Україну до замороження конфлікту

Про це заявив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк на своєму телеграм-каналі.

"Росія витрачає шалені ресурси, щоб довести світу головне: нібито росіяни мають право вбивати українців. І не отримувати за це повноцінного покарання.

Саме тому проросійські лобісти у Європі починають потроху підіймати голову. Ще вчора на інформаційному порядку денному було виключно нафтове ембарго та російські воєнні злочини. Сьогодні певними політичними вустами нам пропонують нову адженду: припинення вогню, заморожений конфлікт та здача частини територій заради миру", – написав Подоляк.

Він наголосив, що Україна не братиме участі в цьому обговоренні, бо не збирається торгувати своїми громадянами, територіями чи суверенітетом.

"Це чітка червона лінія. Українське суспільство заплатило страшну ціну й не дозволить нікому зробити навіть крок у цьому напрямку – жодній владі та жодній країні".

Як зазначив Подоляк, про заморожування конфлікту не може бути у мови.

"Будь-яке заморожування – це війна, відкладена в часі. Більш масштабна, більш кривава та більш підготовлена з боку агресора, який виконає роботу над помилками, звільнить та заарештує генералів, а на їхнє місце поставить бойовиків із досвідом сьогоднішньої війни. Ми, до речі, свою роботу над помилками теж провели: Україна зробила висновки з Мінських домовленостей і тому не піде на Мінськ-3"

Радник Офісу президента зокрема сказав і про те, що ніхто у світі не зацікавлений у тривалій війні чи продовольчій кризі. Але сьогодні найкоротший шлях до завершення війни – зброя, санкції та фінансова допомога Україні.

"Україні давали від трьох днів до кількох тижнів. Українці ж захистили Київ, звільнили три області та завершують звільнення четвертої. Сьогодні ті ж самі люди пропонують нам подарувати Росії схід і південь. Дякую за пораду, але, мабуть, візьмемо допомогу зброєю", – резюмував Подоляк.