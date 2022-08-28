Про це він заявив на вечірці прихильників бойових дій проти України. Відповідне відео сьогодні, 28 серпня 2022 року, опублікувала міжнародна OSINT-спільнота InformNapalm.

Під час виступу на сцені Мангушев тримав череп, як він сказав, загиблого у Маріуполі українського воїна. Причому, за словами окупанта, це його підрозділ вбив цього захисника України під час боїв за Азовсталь.

"Ми ще живі, а ось цього чувака вже немає. Так, нехай горить у пеклі. Йому не пощастило і з його черепа зроблять кубок, можливо", - сказав найманець.

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"Наша війна - вона не просто війна з людьми з крові та плоті. Наша війна з ідеєю. З ідеєю України як антиросійської держави. Чому не може бути жодного примірення? Україна має бути деукраїнізована, російські землі Малоросії мають бути повернуті назад. Ми воюємо не з людьми. Ми воюємо з ідеєю", - зазначив Ігор Мангушев.

"Ми воюємо проти ідеї і тому нам нас*ати, скільки їх треба вбити і як їх треба вбити. Якби ми воювали з людьми, ми могли б з ними помиритися. Там, сказати: "Так, братан, ну так вийшло, коротше... Війна". А ми воюємо з ідеєю, тому усі носії цієї ідеї повинні бути знищені", - додав Мангушев.

Найманці ENOT corp з 2014 року воюють на Донбасі.

Ця ПВК також діяла в інтересах російської армії та спецслужб не лише на території України.

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