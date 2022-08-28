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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією "Не може бути жодного примирення. Україна має бути деукраїнізована", - ватажок російської ПВК ENOT corp Мангушев

"Не може бути жодного примирення. Україна має бути деукраїнізована", - ватажок російської ПВК ENOT corp Мангушев

28 серпня, 2022 неділя
22:05
війна з Росією Мангушев з Гіркіним

Один з керівників приватної військової компанії ENOT corp (РФ) Ігор Мангушев заявив, що метою війни росіян проти українців є повне знищення України як ідеї та усіх носіїв цієї ідеї

Про це він заявив на вечірці прихильників бойових дій проти України. Відповідне відео сьогодні, 28 серпня 2022 року, опублікувала міжнародна OSINT-спільнота InformNapalm.

Під час виступу на сцені Мангушев тримав череп, як він сказав, загиблого у Маріуполі українського воїна. Причому, за словами окупанта, це його підрозділ вбив цього захисника України під час боїв за Азовсталь.

"Ми ще живі, а ось цього чувака вже немає. Так, нехай горить у пеклі. Йому не пощастило і з його черепа зроблять кубок, можливо", - сказав найманець.

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"Наша війна - вона не просто війна з людьми з крові та плоті. Наша війна з ідеєю. З ідеєю України як антиросійської держави. Чому не може бути жодного примірення? Україна має бути деукраїнізована, російські землі Малоросії мають бути повернуті назад. Ми воюємо не з людьми. Ми воюємо з ідеєю", - зазначив Ігор Мангушев.

"Ми воюємо проти ідеї і тому нам нас*ати, скільки їх треба вбити і як їх треба вбити. Якби ми воювали з людьми, ми могли б з ними помиритися. Там, сказати: "Так, братан, ну так вийшло, коротше... Війна". А ми воюємо з ідеєю, тому усі носії цієї ідеї повинні бути знищені", - додав Мангушев.

  • Найманці ENOT corp з 2014 року воюють на Донбасі.
  • Ця ПВК також діяла в інтересах російської армії та спецслужб не лише на території України.

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Маріуполь
Азовсталь
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